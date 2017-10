Autostrazile electrice: solutia pentru transportul mai curat pe distante mari

Material sustinut de Siemens

In iunie 2016, in Suedia s-a deschis prima autostrada electrica din lume, un proiect realizat in parteneriat public-privat, parteneri fiind companiile Siemens si Scania. Sectiunea electrificata se afla pe Autostrada E16, la nord de Stockholm, are o lungime de doi kilometri si poate fi utilizata de camioane hibride, dotate cu un sistem asemanator celui de la troleibuze, pentru a se conecta la reteaua electrica. Este vorba despre un proiect-pilot de doi ani, la finalul caruia Suedia va decide trecerea la un transport rutier de marfa ecologic.Pe autostrada electrica din Suedia vor circula doua camioane hibrid Scania, special concepute, in parteneriat cu Siemens, pentru a utiliza noua infrastructura. Viteza maxima cu care acestea vor putea circula este de 90 km/ora. Noul sistem permite reducerea costurilor cu energia la jumatate precum si diminuarea gradului de poluare la nivel local.Tara nordica si-a fixat ca obiectiv renuntarea definitiva la transportul rutier pe baza de combustibili fosili pana in 2030.Citeste aici mai multe: https://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2016/mobility/pr2016060319moen.htm Pentru a asigura un viitor masinilor electrice, autoritatile din statul australian Queensland au anuntat in iulie 2017 ca vor dota autostrada dintre Cairns - Coolangatta -Toowoomba, pe o lungime de circa 2.000 km cu 18 statii de incarcare rapida. Proiectul va costa 3 milioane de dolari si trebuie finalizat pana in februarie 2018.Statiile vor avea capacitatea de a incarca o masina in 30 de minute, iar energia furnizata va fi produsa de panouri solare.In primul an, incarcarea va fi gratuita, pentru a incuraja utilizarea vehiculelor electrice. Proiectul a fost finantat de guvern si are ca scop cresterea autovehiculelor electrice pe drumurile din Queensland, in prezent in numar de 700.Citeste aici mai multe: https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jul/27/queensland-to-build-one-of-worlds-longest-electric-vehicle-highways In luna august a acestui an, Siemens a anuntat ca va electrifica 10 kilometri de pe A5 care face legatura dintre Frankfurt si Darmstadt, aceasta urmand sa fie folosita de camioanele electrice. Portiunea electrificata ar urma sa fie gata la finalul anului 2018. Consumul de energie se va reduce la jumatate, spun initiatorii proiectului.Sistemul este construit in cadrul proiectului comun "ELISA" al Ministerului Mediului (BMUB).Citeste aici mai multe: https://www.siemens.com/press/en/pressrelease/2017/mobility/pr2017080398moen.htm