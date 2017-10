Solutii inteligente pentru combaterea poluarii: Londra, Chicago, Potsdam

Material sustinut de Siemens

Exista insa si vesti bune. Orasele au capacitatea de a-si imbunatati considerabil calitatea aerului prin masuri locale: diminuarea traficului prin imbunatatirea transportului public, amenajarea de piste pentru biciclete, taxe de acces in centru, cresterea impozitelor la masini si a taxei pentru parcarile publice, modernizarea sistemului de incalzire centralizata, folosirea de automobile putin poluatoare, imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor si cresterea suprafetei de spatiu verde, dar si folosind tehnologia si solutii inteligente.Poluare Shenyang (China)/Sursa foto: Siemens.comIata cateva exemple:Siemens a dezvoltat un software inteligent care se bazeaza pe retele neurale artificiale pentru a prezice cu exactitate gradul de poluare a aerului din marile orase cu cateva zile in avans. Astfel, primariile pot sa ia masurile necesare - restrictii de trafic, majorarea taxelor de acces in centru etc - pentru a limita efectele poluarii. Siemens a prezentat aceasta tehnologie (CyPT Air) in timpul Summit-ului Oraselor Mondiale Forum 2017 din Suzhou.Un proiect pilot care foloseste aceasta tehnologie este testat in Londra. Astfel, in oras au fost instalate 150 de statii cu senzori pentru masurarea calitatii aerului. Datele sunt corelate cu prognoza meteo si datele din trafic si softul poate spune cu o rata de eroare mai mica de zece procente, cat de poluat va fi aerul in urmatoarele trei zile, in cele 150 de puncte si ce determina poluarea.In plus, softul poate avea o aplicatie pentru cetateni astfel incat acestia sa aleaga drumul cel mai putin poluat pana la munca sau zona cea mai sanatoasa pentru a alerga.Citeste aici mai mult. https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/infrastructure-and-finance/smart-cities-air-pollution-forecasting-models.html

Poluare Beijing (China)/Sursa foto: Siemens.comChicago a inceput in 2016 sa instaleze in oras, pe stalpii de iluminat sau pe cei de semaforizare, 500 de cutii de senzori, dotate cu camere de luat vederi, care vor colecta date in timp real. Instalarea senzorilor se va finaliza in 2018.Nodurile vor masura initial temperatura, presiunea barometrica, lumina, vibratiile, monoxidul de carbon, dioxidul de azot, dioxidul de sulf, ozonul, nivelul de zgomot ambiental, traficul pietonal, traficul rutier si temperatura aerului. Sistemul este integrat si cu managementul traficului.Autoritatile vor putea lua astfel decizii pe baza unor informatii concrete, obtinute in timp real, iar cetatenii vor putea alege sa mearga la munca de exemplu pe o ruta mai putin poluata, sa evite insulele de caldura sau zonele poluate fonic.Datorita faptului ca datele vor fi publicate in mod deschis si gratuit, vor sprijini dezvoltarea de aplicatii inovatoare, cum ar fi o aplicatie mobila care permite unui rezident sa-si urmareasca expunerea la anumiti contaminanti atmosferici sau sa navigheze in oras pe baza evitarii caldurii urbane, insule, calitatea slaba a aerului sau zgomotul excesiv si congestionarea. In plus, ONG-urile, cercetatorii si inginerii vor avea posibilitatea sa studieze mediul urban.Proiectul Array of Things este condus de Charlie Catlett si cercetatori de la Centrul Urban pentru Calcul si Date al Institutului de Calcul, o initiativa comuna a Argonne National Laboratory si a Universitatii din Chicago. Proiectul de baza al software-ului si al hardware-ului, cunoscut sub numele de Waggle, a fost dezvoltat la Argonne National Laboratory de Pete Beckman, Rajesh Sankaran si Charlie Catlett.Citeste mai multe aici: https://arrayofthings.github.io/ In orasul german Potsdam, in sud-vestul Berlinului, a fost instalat un sistem de control al traficului orientat spre mediu.Tehnologia utilizata in sistem se bazeaza pe un model de dispersie a poluantilor. Aceasta combina datele culese de detectorii locali cu privire la viteza si densitatea traficului, precum si proportia masinilor grele in trafic, cu date online de la statiile meteorologice si de monitorizare a calitatii aerului. Folosind datele de trafic, instrumentul poate calcula volumul de poluanti emise, cum ar fi dioxidul de azot si particule fine. Datele despre vreme furnizeaza apoi o imagine a modului in care emisiile sunt dispersate in prezent. Principalii factori sunt directia si forta vantului, precum si temperatura aerului. Acesti factori influenteaza modul in care componentele chimice individuale se descompun si se dezintegreaza in atmosfera. Aducand toate aceste date impreuna, sistemul evalueaza nivelul actual al poluantilor din oras.Citeste aici mai multe: https://www.siemens.com/customer-magazine/en/home/mobility/clearing-the-air.html