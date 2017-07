Ce inseamna de fapt Smart Cities? Istoria si tendintele unui concept care schimba radical fata oraselor

Material sustinut de Siemens

Un studiu comandat de Comisia pentru industrie, cercetare si energie din Parlamentul European, in 2011, arata ca inca de la vremea respectiva din 468 de orase cu peste 100.000 de locuitori din UE, 240 aveau cel putin o caracteristica de tip smart cities.In 2011, tarile care aveau cele mai multe orase "smart" erau Marea Britanie, Spania si Italia."Este important de mentionat ca practic toate orasele din statele membre nordice pot fi caracterizate ca orase inteligente, precum si majoritatea oraselor din Italia, Austria, Olanda si aproximativ jumatate din orasele britanice, spaniole si franceze. Germania si Polonia au relativ putine orase inteligente. Tarile din Europa de Est au in general o incidenta mai mica a oraselor inteligente decat restul UE", se arata in studiul din 2011Studiul identificaale oraselor inteligente:- Smart Governance- Smart Economy- Smart Mobility- Smart Environment- Smart People- Smart LivingCele mai des intalnite initiative la vremea respectiva au fost cele legate de mediu si mobilitate, care se regaseau in 33% si respectiv 21% dintre proiectele intalnite.Studiul concluziona ca initiativele de tip smart-city ajuta orasele sa atinga obiectivele din strategia Europa 2020.Citeste aici mai mult: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf

"Pentru ca un oras sa devina inteligent este nevoie de un Smart City Plan care sa prevada conectarea infrastructurii, colectarea datelor si imbunatatiri. Tendintele majore pe care le vedem includ abordarea congestiei traficului rutier prin gestionarea inteligenta a traficului, stimulente politice si tehnologii pentru a incuraja mai multi oameni sa utilizeze transportul public. De asemenea, observam solutii inteligente de parcare care pot reduce congestionarea cu pana la 10%. Vedem incercari sustinute de a combate calitatea scazuta a aerului prin intermediul unor instrumente precum Zone cu Nivel Scazut de Emisii, care incurajeaza vehicule mai putin poluante si modalitati mai nepoluante de generare de energie. Vedem, de asemenea, eforturi sustinute in sectorul constructiilor de a utiliza automatizarea pentru a reduce consumul de energie si emisiile de carbon printr-un control in timp real. Infrastructura se schimba datorita utilizarii seturilor mari de date, a automatizarii si a comunicatiilor intre dispozitivele IT", a declarat Martin Powell, expert Siemens.Citeste aici mai mult: https://www.siemens.com/customer-magazine/en/home/cities/helping-cities-get-smarter.html Un, publicat in martie 2017,care au adoptat strategii si fac eforturi pentru a deveni "".In document s-au identificat1. Reevaluarea rolului orasului si al administratiei locale2. Implicarea cetatenilor si societatii civile3. Evitarea solutiilor izolate si aplicarea celor mai bune practici4. Incurajarea initiativelor, a modelelor sustenabile de afaceri si a contributiilor din sectorul privat5. Crearea unei strategii de date cuprinzatoare si a unei platforme de date6. Crearea unor incubatoare de afaceri si pentru industrii creative/cercetare7. Asigurarea securitatii datelor8. Implicarea operatorilor retelelor edilitare pentru proiectarea si finantarea unor solutii de tip smart city9. Obtinerea suportului politic si integrarea sugestiilor publicului10. Stalibilirea unei autoritati care sa coordoneze initativele de tip smart city si care sa aiba un plan de implementarePotrivit studiului realizat de Roland Berger, cele mai smart orase in 2017 sunt:. Londra este clasat pe locul IV, Santander pe V si NewYork pe VI.Studiul Roland Berger explica:, un oras cu 1,74 milioane de locuitori, are o strategie de oras inteligent bine structurata. Se axeaza, de asemenea, pe digitizare. (...) Orasul stabileste tinte clare pe termen scurt, pe termen mediu si pe termen lung pentru digitizare. Pasii includ investitii in fibra de sticla, dar si in cea mai noua generatie de retele wireless, in acelasi timp fiind mentinute si infrastructuri digitale avansate. Serviciile publice se muta spre online, iar wi-fi-ul este extins in intreg orasul in colaborare cu scoli, universitati si colegii. Orasul cauta neincetat companii pentru a sponsoriza activitatile de tip smart city, cu proiecte pilot desfasurate in parteneriat alaturi de companiile ICT", se arata in studiu., care este pe locul doi in clasament, isi stabileste viziunea pentru viitor in The City of Chicago Technology Plan, descris ca "o foaie de parcurs pentru a conduce Chicago spre aspiratiile sale de oportunitate, inglobare, angajare si inovare pentru toti".Orasul cu 2.7 milioane de locuitori nu este strain de probleme sociale, dar are o abordare deosebit de proactiva pentru a-si educa cetatenii si a-i familiariza cu epoca digitala si tehnologia prin parteneriate cu scolile din oras si prin materiale educationale creative. De exemplu, orasul organizeaza "Civic Summer Innovation", un program de vara care ii ajuta pe adolescenti sa foloseasca cele mai recente tehnologii digitale pentru a-si amplifica vocile si pentru a lua atitudine pe probleme civice, folosind sistemele de date deschise., un oras 5,4 milioane de locuitori este un exemplu in ceea ce priveste parteneriatele public-private si parteneriatele publice."Un lucru clar demonstrat de Index este acela ca orasele cu cele mai bune performante pe partea de smart city sunt de toate formele si dimensiunile. Nu trebuie sa fie mari pentru a fi frumoase sau cel putin inteligente. Orasele mai mici, cum ar fi Santander (Spania) si Parramatta (Australia) sunt un exemplu in acest sens, avand strategii bine echilibrate, in ciuda dimensiunii lor. Ambele au mai putin de 200.000 de locuitori, dar se afla in topul primelor zece din Index. Unele dintre cele mai mari orase din index se situeaza in partea de jos a clasamentului. Daca dimensiunea nu conteaza, cum ramane cu banii? Noi ne-am asigurat ca esantionul nostru a inclus orase bogate, cat si mai putin bogate. Rezultatele arata ca, in general, orasele mai bogate vin cu strategii mai bune, existand o corelatie pozitiva intre performanta economica a unui oras si pozitia sa in Index. Dar bogatia nu reprezinta o conditie prealabila pentru succes. Unele orase cu un PIB mai modest pe cap de locuitor, de asemenea, au venit cu strategii foarte bune - orase precum Rio de Janeiro, in Brazilia si Bhubaneswar, capitala statului Odisha in India de Est", se arata in studiul Roland Berger.In ceea ce priveste clasamentul pe palierele pe care au actionat, topul oraselor smart este acesta, potrivit Roland Berger:Singapore, Lyon, San Francisco: Copenhaga, Santander, Singapore: Chicago, Viena, SingaporeSingapore, Viena, AarhusCiteaste aici mai mult: https://www.rolandberger.com/de/Publications/pub_smart_city_smart_strategy.html Ecosistemul smart city cuprinde insa mult mai multe orase, iar tehnologiile implementate raspund unor provocari importante ale oraselor, traficul tot mai intens, poluarea sau consumul tot mai mare al resurselor. Sute de initiative diferite sunt reunite sub umbrela smart city in orase importante din intreaga lume.Initiativa Amsterdam Smart City a fost lansata in 2009, orasul fiind acum unul dintre cele mai dezvoltate din acest punct de vedere, cu peste 170 de proiecte de tip smart city. Acestea includ iluminatul inteligent, care regleaza luminozitatea lampilor stradale in functie de traficul pietonal, o aplicatie care permite locuitorilor sa isi inchirieze locul de parcare, iar datele generate pot fi apoi utilizate de oras pentru a determina cererea de parcare si fluxurile de trafic din Amsterdam, o serie de locuinte au fost prevazute cu contoare de energie inteligente, traficul este monitorizat, iar informatiile despre ambuteiaje sunt oferite utilizatorilor pentru a alege cele mai bune rute.Citeste aici mai mult: https://amsterdamsmartcity.com/ Initiativa Dubai Smart City a fost lansata in 2013 si aduce impreuna sectorul public si sectorul privat. De exemplu, se colaboreaza cu municipalitatea din Dubai pentru Wi-Fi, servicii guvernamentale inteligente si date deschise, cu Autoritatea de electricitate si apa din Dubai (DEWA) in domenii precum contoarele inteligente, reteaua inteligenta si statiile de incarcare a vehiculelor electrice, iar cu Autoritatea de Transport pentru parcari inteligente, metroul complet automatizat si un sistem de comunicatii fara fir, in intreg orasul.Citeste aici mai mult: http://www.smartdubai.ae/ Daca un oras este prea poluat, autoritatile interzic accesul masinilor grele si chiar al masinilor mici in zona centrala sau in zonele cu probleme. In ultimul an mai multe orase au luat aceasta decizie, printre care Budapesta, Londra, Parisul, poluarea atingand cote alarmante. Camioanele si emisiile acestora aduc uneori vesti proaste pentru oras. Cu toate acestea, municipalitatile nu trebuie sa recurga la interzicerea vehiculelor in momentul in care emisiile depasesc nivelurile permise de standardele UE. In orasul german Potsdam, in sud-vestul Berlinului, a fost instalat un sistem de control al traficului orientat spre mediu.Tehnologia utilizata in sistem se bazeaza pe un model de dispersie a poluantilor. Aceasta combina datele culese de detectorii locali cu privire la viteza si densitatea traficului, precum si proportia masinilor grele in trafic, cu date online de la statiile meteorologice si de monitorizare a calitatii aerului. Folosind datele de trafic, instrumentul poate calcula volumul de poluanti emise, cum ar fi dioxidul de azot si particule fine. Datele despre vreme furnizeaza apoi o imagine a modului in care emisiile sunt in prezent dispersate. Principalii factori sunt directia si forta vantului, precum si temperatura aerului. Acesti factori influenteaza modul in care componentele chimice individuale se descompun si se dezintegreaza in atmosfera. Aducand toate aceste date impreuna, sistemul evalueaza nivelul actual al poluantilor din regiunea orasului.Citeste aici mai mult: https://www.siemens.com/customer-magazine/en/home/mobility/clearing-the-air.html