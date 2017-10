Autoritatile ucrainene din Ismail au refacut un monument dedicat soldatilor romani morti in Primul Razboi Mondial

Monumentul 'Vulturul', care este amplasat intr-unul dintre cele mai frumoase parcuri din Ismail, pe faleza Dunarii, a fost construit in anul 1938 de Guvernul Romaniei, insa s-a aflat pe punctul de a se prabusi.'Monumentul se daramase intre timp si vulturul de deasupra a fost furat. El a fost reabilitat de Primaria din Ismail. Ne mandrim cu acest lucru, pentru ca este si frumos, dar este si o datorie a noastra fata de cei cazuti si fata de istorie', a declarat directorul Agentiei de Cooperare Transfrontaliera din Ismail, Igor Babaian.'Vulturul' a fost ridicat in fostul Cimitir al Eroilor din zona fostei cetati medievale din Ismail. El reprezinta in prezent un simbol al comunitatii romane din sudul Ucrainei.