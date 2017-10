Printesa Marina Sturdza, descendenta a doua vechi familii de domnitori, a murit la New York

Jurnalista, vicepresedinte al casei de moda Oscar de la Renta, director UNICEF - Marina Sturdza a avut o activitate impresionanta caritabila."Printesa Marina Sturdza s-a stins duminica, 22 octombrie, la resedinta sa din New York, dupa o lunga lupta cu boala, pe care a dus-o, cu demnitatea ce o caracterizeaza, pana in ultima clipa a vietii sale. Un model de noblete, generozitate si dedicatie, Printesa Marina Sturdza ramane in inimile noastre ca un spirit nobil si viu, mereu prezent, ce va continua sa ne inspire si sa ne uneasca. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", scrie si pagina de Facebook Princess Marina Sturdza Printesa Marina Sturdza s-a nascut la 1 apriilie 1952 in Romania, iar de la varsta de 3 ani a trait in exil."Noi suntem, pana la urma, cei care au fost stersi din cartile de istorie. Eu, insa, am fost atat de bine primita de generatiile tinere, cu atata delicatete si cu atata generozitate, incat cred ca exista speranta. Nu sunt genul care sa faca precizari cu privire la titlurile nobiliare, am vorbit rar despre acest lucru de-a lungul timpului. In primii ani de viata nici macar nu l-am mentionat vreodata. Cine stie, stie, iar cine nu, poate ca nici nu trebuie sa stie", spunea printesa Sturdza.Dupa fuga din Romania, Marina Sturdza a crescut in Canada si a devenit jurnalista. Mai tarziu a plecat la Geneva, unde a lucrat la UNICEF.In Romania s-a intors dupa 1990, iar in Republica Moldova a contribuit la deschiderea primului centru de ingrijire paliativa pentru pacienti cu boli in stadii terminale - Hospice "Angelus".Printesa Marina Sturdza a venit ultima data in Romania in luna aprilie, cu ocazia vizitei Printului Charles.