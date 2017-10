Un roman, printre victimele atacului de la Munchen

Conform sursei citate, au fost raniti un copil de 12 ani, sase barbati si o femeie, sase dintre victime fiind de nationalitate germana, una italiana si una fiind de origine romana.Atacatorul, care a fost retinut, are 33 de ani si este cunoscut fortelor de ordine pentru acte de violenta si furt, el parand ca sufera si de afectiuni psihice, a indicat intr-o conferinta de presa, seful Politiei din Munchen, Hubertus Andra.Barbatul nu a dat declaratii, iar motivul actiunii sale nu este cunoscut.In faza actuala a anchetei, agresiunea pare a fi una de drept comun, nefiind absolut niciun element in favoarea variantei unui act terorist, politic sau religios, a subliniat sefull politiei.Suspectul si-a agresat victimele in sase locuri difertite intr-o zona situata in centrul orasului Munchen si a fost prins la cativa kilometri de locul atacurilor.