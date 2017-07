Intamplare reala. Functionarul de la consulat si pasaportul romanesc

EL - spre 70 de ani, molcom, bland, cu fata de bunic-icoana, incearca sa afle informatii despre obtinerea unui pasaport romanescEA - functionara la consulat, maruntica, pitigaiata, cu taior si freza de Suzana Gadea, e nerabdatoare sa-l ajuteEL: De ce acte am nevoie?EA (dupa ce insira tot felul de documente): A, si pasaportul romanesc vechi.EL: Nu pot sa prezint alt act? Nu am pasaport romanesc. N-am avut niciodata.EA: Cum adica n-ati avut?EL: Pai am fugit din tara pe timpul lui Ceausescu. Si dupa aia am umblat doar cu cel american.EA: Si pe cel romanesc?EL: V-am spus: n-am avut niciodata. Nu mi-a trebuit. Acum insa am nevoie. Sunt si cetatean roman, deci am dreptul, nu?EA: Da, dar imi trebuie pasaportul romanesc vechi ca sa va fac unul nou.EL: Dar nu am de unde sa va dau pasaportul romanesc vechi. N-am avut atunci cand am fugit din Romania. Si nu m-am mai intors de-atunci in tara. Acum insa vreau sa imi fac unul.EA: Dar nu inteleg. Cum ati plecat din Romania?EL: V-am spus, am fugit peste granita.EA (face ochii mari): ...EL: Am trecut pe la unguri...EA (deschide gura, dar nu spune nimic):EL: N-am avut pasaport romanesc, ma intelegeti? Niciodata.EA (aduce tot mai mult cu o statuie confuza de un metru 60): ...EL (isi da seama ca EA lucreaza intr-un univers paralel, asa ca incearca sa fie hatru) Doamna draga, pe timpul lui Ceausescu nu-ti dadeau pasaport ca sa fugi din tara.EA (continua sa il priveasca cu ochi mirati, parca e caprioara lui Labis in fata glontului): ...EL: Da, domnita. N-am plecat ca turist. In februarie '87, am fugit peste granita la unguri cu sotia si doi prieteni.EA (isi revine din tulburare, isi aranjeaza regulamentar taiorul si intreaba suspicioasa): Cum? Fara pasaport?