MAE: Potrivit datelor obtinute din partea autoritatilor locale, in incidentul de la Munchen a fost ranit si un roman

"Potrivit datelor obtinute din partea autoritatilor locale, in incident a fost ranit si un cetatean roman. Acesta a fost internat la o unitate medicala din Munchen, fiind supus unei interventii chirurgicale la bratul stang", precizeaza MAE la solicitarea agentiei Agerpres."Consulatul General al Romaniei la Munchen are in atentie incidentul produs la data de 13 iunie 2017 in gara Unterfohring din Munchen si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, pentru a verifica daca exista cetateni romani afectati", arata MAE.De asemenea, Consulatul monitorizeaza cu prioritate situatia si pastreaza in permanenta legatura cu autoritatile si cu reprezentantii spitalului in care este internat cetateanul roman ranit, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, subliniaza MAE. Un roman se afla printre cei trei raniti in incidentul armat care a avut loc marti dimineata intr-o gara regionala din apropiere de Munchen , landul german Bavaria, a informat site-ul publicatiei germane Die Welt. Conform sursei, romanul este unul dintre cei doi barbati - alaturi de un german - raniti accidental de atacator. Cei doi au suferit rani la brat si picior, dar vietile lor nu sunt in pericol.Incidentul a avut loc pe peronul statiei Unterfohring, intr-o suburbie din nord-estul orasului Munchen, dupa ce politia a fost alertata in legatura cu un incident petrecut intr-un tren la intrarea in gara. Ulterior, un barbat a deschis focul atunci cand i s-au cerut actele de identitate. Individul a reusit sa smulga arma unui politist, pe care a si folosit-o in atac si a incercat sa impinga un agent sub rotile unui tren care tocmai intra in statie.Agresorul, un german de 37 de ani, a fost la randul lui ranit si arestat de fortele de ordine. Autoritatile au exclus posibilitatea unui motiv "politic sau religios" al atacului.