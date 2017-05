Un cetatean roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Cambodgia pentru trafic de droguri

Romanul are la dispozitie o luna pentru a face recurs.Impreuna cu el a fost arestat si un cetatean nigerian, Chukwuemeka Ibe, in varsta de 35 de ani. Acesta astepta in camera de hotel sa ii fie predate drogurile, pe care urma sa le transporte in tara vecina Thailanda.Cei doi au fost inculpati pentru ''transport ilegal de droguri'', in baza legii cambodgiene privind drogurile, se precizeaza in sentinta citita de judecatorul Im Vannak de la tribunalul municipal din Phnom Penh.La procesul desfasurat luna trecuta, Varadi si-a recunoscut vinovatia. In schimb, nigerianul s-a declarat nevinovat, sustinand ca nu stia ca in pachetul pe care urma sa-l primeasca se aflau droguri.