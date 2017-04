Polemica in Italia, dupa ce vicepresedintele Camerei Deputatilor a scris ca Romania trimite infractori in Peninsula

Potrivit lui Di Maio, esecurile sistemului judiciar italian atrag delicventi din strainatate, in special din Romania. In schimb, tara noastra atrage companiile italiene care vor sa investeasca intr-un sistem unde justitia functioneaza.Mesajul politicianului, publicat pe Facebook in urma cu cateva zile, a avut un efect de bumerang, care i-a atras numeroase critici, atat din partea adversarilor politici, cat si din partea reprezentantilor comunitatii romane din Italia."Italia a importat din Romania 40% dintre infractorii lor. Intre timp, Romania importa din Italia compania noastra si capitalurile noastre. Ce afacere este UE! Ca si cum in Italia nu a vrut niciodata sa faca sa functioneze justitie, chiar, de multe ori, o saboteaza voluntar, noi atragem infractori, in timp ce companiile noastre fug in sisteme judiciare mai eficiente: ca in Romania", a scris deputatul pe Facebook."Va cer sa il ascultati timp de doua minute pe procuroul adjunct al Messina, Sebastiano Ardita, pentru a intelege ce au creat in Italia 20 de ani de sistem al prietenilor prietenilor", a adaugat el.Ambasada Romaniei a protestat fata de afirmatia deputatului. Intr-o scrisoare transmisa cotidianului La Stampa, ambasadorul George Gabriel Bologan s-a declarat "ingrijorat" de mesajul care "ii jigneste pe atatia dintre concetatenii mei de buna credinta". "Comunitatea romaneasca este bine integrata, apreciata pentru prezenta sa in panza sociala italiana, pentru contributia lor la diverse tabere", a scris diplomatul."Multi dintre cetatenii mei onesti sunt pe santiere, iar angajatorii ii apreciaza si vor sa continue sa colaboreze cu ei, altii ajuta si asista atat de multe persoane singure si imobilizate, altii, medici si infirmieri aduc speranta si zambete bolnavilor, altii, care sunt ingineri, profesori, cercetatori, studenti, artisti, isi aduc contributia la dezvoltarea tarii pentru au ales-o pentru afinitati culturale si spirituale", a adaugat elPresedintele grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Giani Pittella, l-a acuzat pe Di Maio ca a lansat o acuzatie "idioata". "Cum poate vicepresedintele Camerei, un reprezentant al M5S, sa lanseze o astfel de idiotenie impotriva unui popor intreg, cel roman, care a dat atat de multe in termeni umani, sociali si economici Italiei. Nu este vorba de rasism, ci de ignoranta mitocana. Intoarce-te la scoala Di Maio. Scuteste-ne de festivalul tau zilnic de idiotenii", a spus el."Di Maio a ales sa devina un (Matteo - n.r.) Salvini (lider al formatiunii de extremiste Liga Nordului - n.r.) (...) urmand dreapta xenofoba", a atras atentie si coordonatorul verzilor, Angelo Bonelli.In replica la polemica, Di Maio a publicat un nou mesaj pe Facebook, in care a invocat o presupusa declaratie a lui Catalin Predoiu. "Este un fapt indisputabil: "40% dintre cei cautati cu mandat international emis de Bucuresti se afla in Italia". Nu spun eu, a spus in 2009 ministrul de atunci al Justitiei, Catalin Predoiu, date confirmate zilele trecute (...) de procurorul din Messina Ardita. Motiv pentru care nu am nici un motiv obiectiv pentru a pune sub semnul intrebarii aceasta afirmatie", a subliniat el.Mesajul lui Di Maio a primit peste 800 de comentarii si a fost distribuit de 10.000 de ori. Numerosi utilizatori de Facebook l-au criticat pe deputat ca invoca infractionalitatea romana in scopuri politice. Au fost, insa, si oameni care l-au aparut pe Di Maio si au acuzat puterea si pe alegatorii sai ca au creat un mediu favorabil ilegalitatilor.Numele lui Catalin Predoiu a fost invocat de presa italiana si in 2013, cu aceeasi declaratie. Atunci, Il Giornale, cotidian detinut de familia Berlusconi, a scris ca Italia este un Eldorado al delincventilor romani.