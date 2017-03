Un roman a pledat vinovat in Statele Unite pentru o frauda de 873.000 de dolari

Vlad Diaconu, in varsta de 36 de ani, originar din Bucuresti, a pledat vinovat. Potrivit actului de acuzare, el a publicat anunturi false cu masini de vanzare si le cerea persoanelor interesate sa le cumpere sa trimita banii in conturi bancare deschise de Diaconu si de altii sub identitati false.Anchetatorii cred ca romanul trimitea apoi banii mai departe, capilor retelei, in strainatate. Nu este clar, insa, cine erau acestia.El fusese inculpat in Tennessee in iunie 2015 si a fost extradat din Romania in Statele Unite in august 2016.