Dodon convoaca referendum pentru introducerea "Istoriei Moldovei" in scoli si pentru sporirea competentelor presedintelui privind dizolvarea Parlamentului

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat, marti, decretul privind organizarea unui referendum privind patru teme, intre care introducerea disciplinei "Istoria Moldovei" in scoli, in locul "Istoriei romanilor" si sporirea competentelor sefului statului legat de dizolvarea Parlamentului, potrivit News.ro.Anuntul a fost facut de Dodon intr-o conferinta de presa in care a prezentat un bilant al celor 100 de zile de mandat, el semnand acest decret in fata jurnalistilor.El a spus ca a dispus organizarea referendumului in 24 septembrie, avand in vedere procedurile care trebuie urmate in acest sens, iar campania electorala va incepe in 24 iulie.Potrivit lui Dodon, referendumul va include intrebari legate de abrogarea "legii miliardului", sporirea competentelor presedintelui tarii in privinta dizolvarii Parlamentului, reducerea numarului de deputati de la 101 la 71 si introducerea disciplinei "Istoria Moldovei" in curricula scolara, in locul "Istoriei romanilor"."Conform Constitutiei poporul este suveran. Ceea ce voi face, fiind blocat pe alocuri de Parlament, va fi in numele poporului si in interesul cetatenilor tarii noastre. Deci poporul Moldovei sa decida", a spus Igor Dodon.Dodon a sustinut ca pentru majoritatea cetatenilor acest referendum este "ultima sansa". "Vreau sa le transmit un mesaj celor care se considera mari si tari: nu incercati sa opriti acest lucru. Pentru o buna parte din cetatenii Republicii Moldova, poate fi ultima sansa, ultima speranta. Pentru a opri toate speculatiile si insinuarile, haideti sa aflam opinia cetatenilor", a afirmat el.