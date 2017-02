Inchisoare pe viata pentru un cuplu de romani din Canada. Cei doi sunt acuzati ca si-au lasat fiul bolnav de diabet sa moara, copilul neprimind ingrijire medicala

Cei doi romani, care sunt stabiliti in Canada dinainte de 1989, si-au lasat unul dintre cei opt copii sa moara fara a-i permite sa primeasca asistenta medicala.Potrivit presei canadiene, sotii Radita sunt membri ai Bisericii Penticostale. In timpul procesului, mai multi martori au declarat ca Emil si Rodica Radita nu accepta servicii medicale.Copilul era bolnav de diabet si, cand a murit, in anul 2013, la varsta de 15 ani, cantarea doar 17 kilograme. Judecatorul Karen Horner din Calgary, provincia Alberta, a apreciat ca fapta celor doi soti romani a fost intentionata.Sotii Radita l-au izolat pe fiul de toata lumea care ar fi putut interveni sau monitoriza tratamentul sau cu insulina. Baiatul a murit in urma unei septicemii declansate de infometarea extrema.In 2003, baiatul a fost internat in urma interventiei serviciilor sociale din Columbia Britanica. Parintii au reusit atunci sa il ia din nou acasa un an mai tarziu si s-au mutat in provincia Alberta.