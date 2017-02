MAE: Un cetatean roman este internat in stare critica la spitalul King's College din Londra dupa ce un sofer a ranit 5 oameni in sud-estul orasului

"Potrivit informatiilor oficiale transmise, pana in prezent, de autoritatile locale britanice, o persoana de cetatenie romana a fost implicata in accident. Aceasta este internata, in stare critica, la spitalul King's College London", se arata intr-o precizare a MAE transmisa, duminica, Agerpres.Potrivit MAE, un reprezentant al misiunii diplomatice s-a deplasat la spitalul la care au fost internate victimele incidentului, pentru a oferi asistenta cetateanului roman ranit, precum si pentru a verifica daca si alti romani au fost implicati in accident.Ministerul de Externe mai precizeaza ca reprezentantii misiunii diplomatice romane au efectuat demersuri pentru notificarea familiei cetateanului roman: "Misiunea diplomatica ramane in legatura cu autoritatile locale si cu unitatea medicala in care au fost internati ranitii, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de necesitati."Un barbat a fost arestat duminica dimineata, fiind banuit de sofat periculos si in stare de ebrietate, dupa ce a ranit cinci persoane in sud-estul Londrei, a anuntat politia, potrivit DPA.Politia metropolitana a transmis ca masina condusa de barbat a lovit mai multi trecatori inainte de a se izbi de un zid in zona Bellingham.Patru barbati si o femeie, cu varste intre 25 si 46 de ani, au primit ingrijiri medicale ca urmare a ranilor suferite. Trei persoane sunt in stare critica. Soferul a fost tratat pentru o rana la cap, a anuntat politia.