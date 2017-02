FOTO Protest la Roma impotriva PSD si a Guvernului Grindeanu

"Romania, trezeste-te!", "Hotii la-nchisoare, nu la guvernare", "Roma e cu voi!" - peste 150 de romani au manifestat duminica la Roma in Piazza dell'Esquilino din centrul capitalei, in cadrul unui protest impotriva coruptiei din tara.La protestul din capitala Italiei au participat studenti, familii cu copii, romance care lucreaza ca ingrijitoare, intreprinzatori romani stabiliti in Roma.