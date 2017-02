FOTO Protest anti-coruptie si in Luxemburg: Demisia, tradatorilor!

Protest ambasada din Luxemburg Foto: Adina Barbu

Un protest anti-coruptie a avut loc duminica in Luxemburg, in fata Ambasadei Romaniei. Cateva zeci de romani care lucreaza in micul Principat au strigat lozinci la adresa guvernului, premierului si liderului PSD, Liviu Dragnea, care a afost principala tinta.Un copil a purtat o pancarta cu textul "Anul asta fac 6 ani. Tot atatia iti doresc si tie, nenea Liviu", iar un catel purta mesajul "Imi vine sa urlu".