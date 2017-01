VIDEO Sute de romani din diaspora au manifestat in Italia, Franta, Anglia, Norvegia si Danemarca impotriva amnistiei si gratierii

Proteste simultane

Milano: "Vrem parlament cu 300 de oameni curati"

Copenhaga: "Resursele naturale ale Romaniei sa fie exploatate eficient si transparent"

Paris si Londra

"Tinerii trebuie sa protesteze pentru locuri de munca, scoala"

La Milano circa 40 de protestatari s-au adunat in fata Consulatului Romaniei, unde au manifestat de la ora 16:00 la ora 18:00."Am obtinut autorizatia de a organiza protestul pe ultima suta de metri, am avut doar cateva zile la dispozitie", a declarat pentru Hotnews.ro organizatorul, Roxana Macovei, 36 de ani, din care ultimii 13 petrecuti in Italia."Cei de la chestura ma cunosteau de la alte manifestatii, nu am avut probleme cu obtinerea documentului.Totul a decurs pasnic, in liniste. In timpul protestului, consulul Romaniei la Milano a iesit, am dat mana cu el si i-am inmanat o declaratie care contine motivul prezentei noastre acolo pentru a fi trimisa presedintelui Romaniei si Parlamentului"."Am fost romani de toate varstele: studenti, printre care un tanar cu studii de la Bocconi (cea mai prestigioasa universitate din Milano, n.r.), absolventi de jurisprudenta si avocati, un sofer de tir, alti liber profesionisti. Eu lucrez aici in sistemul sanitar, la spitalul din Bergamo".Manifestatiile au avut loc simultan si in alte orase din Europa. "Am tinut legatura si cu alte orase din Europa. Ne-am pus de acord asupra orelor", ne spune Roxana Macovei.Cea mai numeroasa participare s-a intregistrat la Paris, unde, potrivit organizatorilor, "s-au strans circa o suta de persoane in Piata Trocadero, in fata Turnului Eiffel".Iata cateva din mesajele protestatarilor pe retele de socializare.Andrei Mazilu, organizatorul manifestatiei de la Haugesund, din Norvegia: "Noi am plecat din tara din cauza coruptiei politicienilor, care trebuie sa plateasca pentru ce au facut. Deci spunem "Nu gratierii!"."Parlamentarii trebuie sa faca legi pentru noi, nu pentru ei. Cand se incalca acest principiu, avem datoria sa iesim in strada si sa le dam un avertisment" spun cei din Italia."Sunt 8 ani de cand am votat la referendum pentru a avea 300 de parlamentari. Acum, numarul lor nu s-a micsorat, asa cum am cerut cu totii, ci parlamentul s-a umplut de persoane cu probleme penale. Noi vrem 300 de oameni cinstiti si curati care sa lucreze pentru noi".La Copenhaga, una din participante, Laura Ghibu, stabilita de multi ani in strainatate, a spus: "Unii avem 28 de ani de strainatate, ne-am saturat. Multi vrem sa ne intoarcem acasa. Am avut o speranta cu Ciolos, speranta care s-a destramat. De aceea nu trebuie sa tacem, ci sa luptam pentru a avea sperante". Costin Petrea, de asemenea din Copenhaga, a cerut, printre altele ca "resursele noastre naturale sa fie exploatate eficient si transparent, iar la guvernare sa fie oameni cinstiti".Protestatarii au mai cerut ca "in posturile de conducere sa se ajunga pe merite, sa fie luati in seama cei cu experienta si cei care au facut performanta in tara si strainatate".Participantii de la Copenhaga au facut o lista cu revendicari pe care o vor transmite, prin ambasador, mai departe, institutiilor din tara."Ne pasa de fratii nostri din tara si suntem alaturi de ei, pentru a lupta impotriva coruptiei", au transmis manifestantii din Paris, care au scandat lozinci contra amnistiei si gratierii."Timp de 28 de ani, de la mineriade incoace, am fost condusi ca niste fricosi. Am vazut, timp de un an de zile, ca se poate guverna fara interese si promisiuni de partid, trebuie sa scapam de frica", a spus un alt protestatar de la Londra."Am aratat prin participarea la manifestatii ca diaspora estre unita si ne putem organiza imediat, chiar daca suntem departe. Noi vedem lucrurile mai clare cateodata decat cei din tara", a declarat pentru Hotnews.ro Roxana Macovei.Printre romanii din Italia sunt si unii care nu sunt de acord cu manifestatiile din tara: "Astea sunt problemele lor ca simpli cetateni ? Un tanar trebuie sa iasa sa protesteze pentru drepturi, pentru scoala, locuri de munca, salarii, viitor, impotriva defrisarilor abuzive. Parerea mea e ca sunt manipulati!" sustine Valerica Tarca, fost candidat la postul de consilier la primaria Romei si militant in Partidul Democrat din Italia, de centru stanga."Nu sunt de acord cu cererile protestatarilor legate de amnistie si gratiere. Lupta anticoruptie este corecta intr-un alt sistem, nu in acesta, profund corupt din Romania. Cred ca e o batalie intre fractiuni politice, in care se fac dosare penale la comanda si toti sunt corupti. Mai intai sa se reformeze intreg sistemul justitiei". a declarat pentru Hotnews.ro Valerica Tarca.Am incercat sa contactam Consulatul de la Milano pentru a obtine detalii in legatura cu trimiterea declaratiei protestatarilor la Bucuresti. Pana luni seara, nu am primit raspuns. De mentionat ca astazi birourile consulare sunt inchise. Potrivit anuntului postat pe site, "Consulatul General al Romaniei la Milano nu desfasoara program de lucru cu publicul, fiind zi de sarbatoare legala".La solicitarea Hotnews.ro, am aflat ca pana luni la pranz nu a fost inaintata la Ambasada de la Roma solicitari sau declaratii ale protestatarilor.