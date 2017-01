MAE: Doua persoane de cetatenie romana, intre care un copil, date disparute in urma avalansei din Italia au fost gasite in viata

Potrivit MAE, citat de News.ro, cele doua persoane se afla in prezent la spitalul din Pescara, fiind in afara oricarui pericol, Ambasada Romaniei la Roma mentinand in permanenta legatura cu reprezentantii unitatii medicale, in vederea monitorizarii acestora.Totodata, reprezentantii misiunii diplomatice romane sunt in legatura atat cu familia cetatenilor romani, acordand sprijinul necesar, cat si cu autoritatile italiene competente, care gestioneaza operatiunile de salvare, in vederea obtinerii de informatii concrete cu privire la existenta altor cetateni romani afectati, mai spun reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe.Conform acestora, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Ambasadei Romaniei in Italia: (0039) 06 835 233 58, (0039) 06 835 233 56, (0039) 06 835 233 52; (0039) 06 835 233 44 - apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau pe numarul de urgenta al misiunii diplomatice - (0039) 345.147.39.35.Opt persoane au fost gasite in viata dupa avalansa care a lovit hotelul Rigopiano din centrul Italiei, anuntau autoritatile din Italia, precizand ca printre cei opt supravietuitori salvati vineri se numara sotia si fiul lui Giampiero Parete, barbatul care a dat alarma privind tragedia. Anterior, presa a scris ca sotia si cei doi copii ai lui Parete ar fi romani.