Romani prinsi de vama germana cu peste un kilogram de cocaina ascuns in cutii de sucuri de fructe

"Dupa ce, in timpul din urma, am constatat din ce in ce mai dese abateri la calatorii din autocarele care circula pe distante mari, am luat mai atent sub lupa aceste autocare", precizeaza Michael Bender, purtatorul de cuvant al Oficiului.El mentioneaza ca, la controlul pasagerilor, s-a constatat ca unul dintre acestia era dat in urmarire. Romanul de 55 de ani fusese prins, de mai multe ori, incalcand legea narcoticelor si avea asupra sa mai multe carti de identitate, cu identitati diferite.Dupa ce l-au perchezitionat, vamesii au gasit au gasit in bagajul suspectului imbracaminte feminina si un portofel care apartinea uneialte calatoare, tot din Romania. Dupa identificarea acesteia, i-a fost controlat bagajul, a carei apartenenta a fost intai negata de presupusa complice, insa a fost confirmata de declaratia unei alte calatoare.In rucsac si intr-o punga de plastic cu alimente, vamesii germani au gasit trei cutii de sucuri care, in ciuda faptului ca nu erau nici pe departe intacte, nu dadeau semne de umiditate sau de suc scurs.Dupa deschiderea celor trei cutii Tetra-Pak, au iesit la iveala trei pachete cu pulbere alba, care la test a fost identificata drept cocaina. Cantitatea de drog confiscata de lucratorii vamali a fost de 1.200 de grame.Cazul n-a trecut neobservat nici in presa germana, Bild titrand mare "Un cuplu de romani traficheaza 1,2 kg cocaina".