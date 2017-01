MAE: Nu sunt romani intre victimele identificate pana acum ale atacului de la Istanbul

"Conform datelor obtinute pana la acest moment, nu exista persoane de cetatenie romana printre victimele identificate. Precizam ca procedura de identificare a celorlalte persoane decedate este in curs de desfasurare. Totodata, mentionam ca oficiul consular nu a primit nicio solicitare de la vreun cetatean roman in legatura cu incidentul din Istanbul", anunta Ministerul Afacerilor Externe, citat de News.ro.Consulatul General al Romaniei la Istanbul mentine cazul in atentie, pastreaza legatura cu autoritatile locale si cu spitalele la care au fost internate victimele, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, in functie de necesitati.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Istanbul (0090) 212 3583541, (0090) 212 3580516, (0090) 212 3583537, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Autoritatile turce au anuntat ca 39 de persoane, intre multi cetateni straini, si-au pierdut viata, in vreme ce alte 69 au fost ranite dupa ce un atacator inarmat necunoscut a deschis focul in clubul Reina din Istanbul, in timp ce 500-600 de persoane sarbatoreau trecerea dintre ani pe malul european al Bosforului.Conform autoritatilor, atacatorul a intrat in clubul de noapte imbracat in costum de Mos Craciun si a impuscat mai intai un politist si un civil care erau in fata localului din Istanbul. Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 01.30.Clubul Reina este unul select, fiind frecventat si de foarte multi cetateni straini, si este situat pe malul european al Bosforului, langa primul pod construit peste stramtoarea care separa Europa de Asia.