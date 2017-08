Cu gratarul in portbagaj: O oprire in Dobrogea, printre cetati vechi, moschei istorice si crame racoroase

Material sustinut de Penny Romania

Plecand din Braila sau Galati, primul loc frumos este sectorul de drum ce leaga Smardanul de Macin. Bratul Dunarii vechi este o zona inundabila, unde vegetatia deltaica si pasaretul de apa (lisite, lebede, starci si egrete) te fac sa te simti ca in Delta, totul la cativa metri de asfalt.Din orasul Macin aveti doua variante, ambele la fel de interesante, dupa o vizita la cramele de langa oras. Cramele sunt frumos amenajate si o degustare de vinuri de-ale locului va poate introduce in povestea acestui taram uitat de lume.Prima varianta este sa mergeti spre Turcoaia, unde puteti vedea un lac format intr-o fosta exploatare de piatra. Lacul este frecventat si de localnici, si de turisti. O baie aici va poate revigora si va pune din nou la drum. Aveti, evident, optiunea de a face baie direct in Dunare, doar ca trebuie sa fiti atenti la curentii inselatori ai fluviului.De aici puteti face o plimbare pana in creasta Macinului, urcand din satul Greci spre saua Tutuiatu. Pe drum puteti sa va intalniti cu testoasele dobrogene de uscat, cu gusterii locului si cu numeroase pasari: pupezele, dumbravencele frumos colorate sau curiosii pietrari. Tot din Greci puteti merge spre Cheile Chediu, un loc tainic, spectaculos, putin umblat, ce strabate paduri de tei, stejar si carpinita, unice in zona.A doua varianta este sa mergeti spre nord, iar din Luncavita sa parasiti drumul clasic spre Tulcea si sa parcurgeti o spectaculoasa zona impadurita, intre Luncavita si Horia, trecand prin Nifon. De aici, evitati drumul batatorit spre Tulcea sau Constanta si mergeti sa vedeti cetatea Enisala, nu inainte de a vizita moscheea din Babadag, monument istoric din secolul al XVII-lea.Gastronomia Dobrogei este la fel de ofertanta ca drumurile si peisajele din zona. Multiculturalitatea datorata etniilor ce convietuiesc in zona adauga un plus de savoare: de la clasicele baclavale de sorginte turceasca, tochitura dobrogeana, mult diferita de cea clasica din Muntenia, mancarurile cu peste si raci din zonele de langa Dunare pana la dulceata de pepene rosu sau de smochine, tipice zonei.Tot aici puteti face un picnic de pomina intr-unul din locurile deja amenajate in acest sens, la mica distanta de unul din cele mai frumoase parcuri naturale din Romania, Parcul Natural Macin. In apropiere de satul Greci se afla o zona de picnic semnalizata cu indicatoare de acces, cu banci, vetre de foc si cosuri de gunoi ce se afla chiar la limita Parcului Natural Macin, amenajarea fiind facuta de primaria comunei Greci.In aceasta zona, de pe gratar nu trebuie sa lipseasca pestele. Indiferent ca alegeti un saran, o marlita, un strapazan sau un iaprac, nu uitati sa treceti pe la un ciflic din zona ca sa luati si o ciusca. Si daca tot treceti prin chioi, intrebati-i pe localnici si de samaldara. Aceasta o sa dea picnicului o savoare aparte, specifica zonei. Iar ca desert, recomandam cu incredere o felie de caune.La plecare, un alt drum frumos, insotit de Dunare este pe traseul Turcoaia - Daeni - Harsova. Asfaltul bun, cu mici denivelari pe alocuri, serpuieste printre padurile de plop din lunca inundabila a batranului fluviu si terasele de loess (argila galbena), iar zona inundabila arata aidoma drumului dintre Smardan si Macin, descris la inceputul articolului.Aceasta zona merita vizitata mai ales daca aveti in plan o calatorie spre Delta: mergand prin Braila, urmand traseele recomandate mai sus si intorcandu-va prin Harsova aveti optiunea unei drum spre Delta la fel de interesant ca destinatia in sine.Fotografii realizate de Doru Panaitescu