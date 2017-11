Petronela Rotar si Lev Tolstoi, cei mai vanduti autori de Black Friday

In cele 24 ore de campanie, Libris.ro a inregistrat peste 13.000 de comenzi, site-ul fiind accesat de peste 150.000 de vizitatori - 73% dintre comenzi au fost plasate de femei, iar judetele din care s-au inregistrat cele mai multe comenzi au fost Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Brasov.Black Friday 2017 a fost dublu ca rezultate fata de 2016, potrivit Laurei Teposu, director de dezvoltare si fondator Libris.ro.Toate comezile vor fi plasate in urmatoarele zile.Peste 2.600 dintre comenzile plasate au avut si donatii. Astfel, au fost stransi, in 24 de ore, 10.000 de lei pentru a fi donate catre Salvati Copiii Romania, in proiectul "Salveaza o viata" de dotare cu echipamente a unitatilor medicale din tara.Cele mai vandute carti au fost cele din categoria beletristica, 48% din total, urmate de volume pentru copii, cu 31% din vanzari.Cei mai vanduti autori au fost scriitoarea romana contemporana Petronela Rotar, cu 659 exemplare, si clasicul rus Lev Tolstoi, cu 554 volume vandute."Topul autorilor preferati de Black Friday este condus de romanca Petronela Rotar, al carei nou volum 'Orbi' si-a epuizat rapid tirajul. Pe locul al doilea s-a situat autorul rus Lev Tolstoi, o combinatie surprinzatoare care releva apetitul in crestere al cititorilor romani fata de literatura romana contemporana, dar si interes fata de marile opere clasice", a mai spus Laura Teposu.Fondat in 2008, Libris.ro este cea mai mare librarie online din Romania, cu peste 120.000 de titluri de carte, dar si jocuri pentru copii, board games, muzica si filme.