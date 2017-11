Noutatile editurii Nemira la Gaudeamus 2017: carti de Liu Cixin, George R.R. Martin, Neil deGrasse Tyson si Jumpa Lahiri

Articol webPR

Problema celor trei corpuri - Liu CixinUn hard SF, plin de minutioase detalii tehnice despre orice, de la mecanica cuantica pana la inteligenta artificiala. Dar Cixin Liu isi sustine teoriile spectaculoase cu personaje usor de simpatizat, pe un schelet de actiune si thriller convingator de la multipremiatul scriitor chinez Liu Cixin. Spre finalul Revolutiei Culturale din China, un proiect militar trimite semnale in spatiu pentru a stabili contactul cu civilizatii extraterestre. O astfel de civilizatie, pe cale de disparitie, primeste semnalul si planuieste sa invadeze Pamantul.Orasul noua in flacari, de J. Patrick BlackFanii seriilor JOCUL LUI ENDER, HARRY POTTER si ai Infanteriei stelare vor considera cartea lui J. Patrick Black un bilet perfect catre o lume fantastica. O rasa extraterestra a venit sa cucereasca Pamantul cu o tehnologie mai presus de orice vazusera oamenii vreodata, care semana mai degraba cu magia. Orase intregi disparusera in flacari si sfarsitul parea aproape. Pana cand oamenii au descoperit ca pot folosi si ei arma inamicilor si au ripostat.Wild cards, antologie de George R.R.Marti si Melinda SnodgrassCum ar fi lumea daca supereroii ar exista cu adevarat? Autorii antologiei ne propun o istorie alternativa inspaimantatoare: in 1946, deasupra New Yorkului este eliberat un virus care poate rescrie ADN-ul uman, o arma biologica trimisa de pe alta planeta. Virusul afecteaza fiecare individ in alt fel si are simptome complet imprevizibile. Pe 90% dintre cei afectati ii ucide, iar celorlalti le provoaca mutatii. 1% raman aproape umani, dar capata puteri supranaturale: asii dezvolta puteri utile, doiarii, puteri minore, mai degraba comice, iar jokerii sunt mutilati si sfarsesc in ghetouri.Porecla, de Jumpa LahiriLasand in urma viata din Calcutta, cuplul Ganguli porneste spre America, unde incepe o alta viata. Numele, sensurile si identitatile se schimba si, odata cu ele, destinele pornesc spre noi orizonturi. Din detalii de mare finete se tese saga unei familii care, departe de casa, cauta sa ajunga acasa.Patrunzand in cele mai ascunse tinutui sufletesti, descoperind teritorii gingase, Porecla spune mai multe povesti, dezvaluie mai multe generatii, traume si cautari, intr-o lume dominata de fragilitate.Arme matematice de distrugere, Cathy O`NeillBestseller New York Times si nominalizata la National Book AwardModelele matematice care ne reglementeaza viata sunt opace si incontestabile, chiar daca gresesc, avertizeaza Cathy O`Neil, fosta jurnalista la Wall Street Journal. Si, mai rau, alimenteaza discriminarea intr-un "cocktail toxic pentru democratie". Intr-o epoca in care cele mai multe aspecte din existenta noastra cad sub incidenta datelor analizate automat, e necesar sa le intelegem mecanismele si sa chestionam modelele. Descoperiti latura intunecata a Big Data!Bun-venit in univers. Un ghid astrofizic, de Neil deGrasse Tyson, Michael A. Strauss si J. Richard GottBun venit in Univers este un tur de forta pentru cunoasterea cosmosului, realizat de trei dintre cei mai importanti astrofizicieni din prezent. Pornind de la enorm de popularul curs introductiv in astronomie tinut de Neil deGrasse Tyson, Michael A. Strauss si J. Richard Gott la Princeton, cartea parcurge prin toate temele de interes: planete, stele, galaxii, gauri negre, calatoria in timp, toate pe intelesul nespecialistilor. Autorii povestesc incitant cele mai recente descoperiri in astrofizica, purtandu-si cititorii de la sistemul nostru solar pana la cele mai indepartate puncte ale universului cunoscut: Cum traiesc si mor stelele? De ce nu mai e Pluto planeta? Ce sanse sunt sa existe viata pe alte planete? Cum a luat nastere universul? Suntem singuri sau facem parte dintr-un multivers?Rose, de Marius ConstantinescuJurnalistul Marius Constantinescu lanseaza un volum din texte publicate de-a lungul vremii, mixate strategic cu varietati inedite, in corpul unui volum sprintar, ca un vin sec, prietenos, de cursa lunga. Parfumuri, oameni, calatorii, deserturi, vinuri, parinti, prieteni si singuratati, portrete, Paris, camere, cravate si o plaja goala. Marius Constantinescu scrie despre toate si toate il scriu pe el.Craciunul in cele mai frumoase povestiriPline de surprize sunt darurile puse sub brad si ele s-au strans toate intr-o carte de savurat in tihna, in asteptarea sarbatorii cu dulciuri si fulgi de zapada. In paginile ei s-au adunat comori de altadata pentru copii, parinti si bunici, intamplari si personaje ce povestesc Craciunul, pentru a carei magie depun marturie, printre altii, Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde sau Arthur Conan Doyle.