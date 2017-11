Nu ratati un workshop de exceptie!

Articol webPR



Interval orar: 16,00-20.00

Cost/cursant: 160 lei

In preajma sarbatorilor de iarna, mai exact pe la final de noiembrie, Galeria Basil va asteapta cu un proiect relaxant, denumit metaloplastia!Metaloplastia este arta la limita dintre sculptura si gravura! Arta de a modela metalul (tabla de cupru, aluminiu etc. ) prin presare si miscare repetata pe forme cu anumite instrumente denumite si ebosoare. Prin aceasta metoda se obtine un basorelief. Asta inseamna ca avem mai multe planuri in relief de la cota 0 in sus. Aceste planuri - volume formeaza o imagine si creeaza senzatia de adancime - miscare. Inca din antichitate oamenii au incercat sa se exprime prin semne si modele infrumusetand obiectele uzuale pe care le foloseau in mod curent in gospodarie sau pentru decorarea locuintei si a propriei persoane. Asa a aparut, odata cu descoperirea metalelor, dorinta de frumos. Aceasta dorinta a dus la dezvoltarea omenirii si a civilizatiilor. Obiectele cu incrustatii exista la toate civilizatiile din antichitate pana in prezent.WORKSHOP SUSTINUT DE PROF. GEORE BILANPerioada desfasurare 25 NOIEMBRIE 2017 (sambata)Nr. Locuri: 8Pret: 200 lei - se achita integral la momentul inscrieriiVa propunem sa ne dam intalnire la galerie, pe 25 noiembrie (sambata), intre orele 16-20, pentru a face cunostinta cu LINOGRAVURA COLORATA!Primele 2 ore: schita si incizare placa linoUrmatoarele 2 ore : incerneluire si imprimareNumar sedinte: 1Numarul maxim de locuri 8 - se adreseaza copiilor cu varste de 8-18 ani- se achita integral la momentul inscrierii!