Statul roman a achizitionat conacul Bratianu-Florica din Arges

"Pasul istoric privind achizitionarea Ansamblului conacului Bratianu - Florica (Vila Florica), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges a fost facut. Astazi, 13.11.2017, momentul atat de mult asteptat privind achizitionarea acestui bun de patrimoniu national s-a realizat. Conacul Bratianu - Vila Florica a fost preluat de Statul roman, prin Ministerul Culturii, odata cu semnarea contractului de vanzare - cumparare intre minister si proprietari", se arata pe pagina de Facebook a Consiliului Judetean Arges.Klaus Iohannis a sesizat pe 9 noiembrie Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitate asupra Legii privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica ("Vila Florica"), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul Culturii si Identitatii NationalePresedintele Romaniei subliniaza ca Legea arata ca Ministerul este autorizat sa realizeze procedura de achizitie, dar prevede totodata ca Centrul Bratianu isi va continua activitatea in acest imobil, sub autoritatea Consiliului Judetean Arges.Domeniul Florica - format din conac, ferma, capela, crama, gara si chiar un observator astronomic, toate amplasate in mijlocul unui vast parc, inconjurat de podgoriile de la Stefanesti - este opera primilor doi Bratieni, Ion si Ionel, tata si fiu, care au transformat o cocheta casa de administratie a mosiei intr-o somptuoasa resedinta boiereasca, in care au fost luate importante decizii privind istoria noastra, potrivit culturabratianu.ro