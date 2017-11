Intersectiile de miercuri - Bucurestiul vulnerabil: Suntem ultimii martori ai acestui oras?

Vor discuta: Raluca Trifa, asistent universitar la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" - coordonator tehnic al proiectului ARCEN, Matei Sumbasacu - inginer si fondator al Re:Rise - Asociatia pentru Reducerea Riscului Seismic si Edmond Niculusca - fondator ARCEN si coordonator al proiectului Catalog Bucuresti. Organizator: Asociatia ARCEN."La 40 de ani de la cel mai catastrofal seism, Bucurestiul este nepregatit, viata oamenilor e pusa in pericol, iar memoria si patrimoniul cultural risca sa dispara. Vor disparea strazi si case, povesti si destine si oameni. Bucurestiul este singura capitala europeana care nu-si cunoaste in detaliu riscurile si urgentele, numarul imobilelor, numarul imobilelor aflate in pericol, numarul imobilelor valoroase, calitatea constructiilor recente si care nu are nicio viziune coerenta despre dezvoltarea viitoare a orasului", spun organizatorii.Asociatia ARCEN a demarat in martie 2017 proiectul Catalog Bucuresti - primul inventar complet al tuturor imobilelor de pe toate strazile din toate cele 98 de zone protejate ale capitalei, urmand sa inventarieze pana in anul 2020 peste 14.500 de imobile (noi, vechi si terenuri virane) si sa creeze un o baza de date deschisa, cu harti, statistici si fotografii care va cuprinde starea si analiza intregului tesut istoric al orasului.La proiectul ARCEN Catalog Bucuresti lucreaza 150 de voluntari, 20 de arhitecti si urbanisti si 15 experti. Despre toate detaliile proiectului, despre starea actuala a orasului asa cum reiese din primele date colectate si analizate vom vorbi cu invitatii nostri miercuri, la Rezidenta BRD Scena9.