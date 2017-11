Jurnal de Romania, proiectul regizoarei Carmen Lidia Vidu, ajunge la Viena pe 15 noiembrie

"Vreau sa vad cum arata Romania mai putin turistica si mai putin televizata. E un punct de vedere asupra Romaniei 2016-2018, o tara in care sunt multe tensiuni, in care teatrul cunoaste mai mult ca oricand lupte interne si in care viata de zi cu zi e macinata de probleme sociale, politice si culturale. Spectacolul de teatru se doreste a fi un vehicul de comunicare. Imi propun sa cercetez emotia oraselor din Romania. Prin actori, redescopar Romania." - Carmen Lidia Vidu

Spot TAGEBUCH ZU RUMÄNIEN from carmenlidiavidu on Vimeo.

"Jurnal de Romania. Sfantu Gheorghe" este o productie a Teatrului "Andrei Muresanu", care a avut premiera pe 30 septembrie 2016 si a fost selectionat in Festivalul National de Teatru 2017 (costume: Raluca Alexandrescu; muzica: Luiza Zan, Konya Uto Bence; foto: Vargyasi Levente; colaj video: Vetro Baji; distributie: Sebastian Marina, Daniel Rizea, Ioana Alexandrina, Costea, Ion Fiscuteanu, Elena Popa, Costi Apostol).Un performance emotionant care porneste de la povestile personale ale actorilor. (Matei Martin, Dilema Veche)"Jurnal de Romania. Constanta" este o productie a Teatrului de Stat Constanta, care a avut premiera pe 3 martie 2017 (costume: Lacramioara Dumitrascu; coregrafie: Cristiana Dragan; editare foto-video: Cristina Baciu; distributie: Mirela Pana, Lana Moscaliuc, Turchian Guzin Nasurla, Laura Iordan Adrian, Alina Mantu, Florina Stanculet)."Jurnal de Romania" au facut valva atat in comunitatile din Sfantu Gheorghe si Constanta, cat si in lumea teatrului, fiind o forma de teatru-confesiune de o sensibilitate rara. (Gabriela Lupu, Adevarul)Carmen Lidia Vidu este regizor de teatru multimedia, film si animatie. A absolvit Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale, Bucuresti - sectia regie teatru. Este cunoscuta ca cel mai important regizor de teatru multimedia din Romania si cel mai tanar regizor care a montat pe scena Teatrului National din Bucuresti. Spectacolele de teatru montate de Carmen Lidia Vidu sunt speciale, folosesc un limbaj artistic diferit si transforma tehnica in emotie autentica, iar regizoarea promite ca nu se va opri niciodata din experiment. Interesata si permeabila la contextul local cu diferitele lui aspecte, Carmen Lidia Vidu creeaza piese (spectacole sau instalatii) care raspund unor teme de actualitate ale societatii, dincolo de tendintele de suprafata. Regizoarea reuneste de fiecare data artisti din diferite domenii (muzica live, video, dans etc.) impreuna cu care isi creeaza piesele. Carmen Lidia Vidu a testat cu succes si regia de film (documentar si scurtmetraj) si de videoclipuri (colaborari cu trupele Noblesse Oblige si Mes Quins). Cu filmul O scurta istorie Astra Film a castigat Premiul Gopo, iar cu ARAD. Jurnalul meu virtual a castigat 2 premii internationale. In 2009 este invitata ca vorbitor la TEDxBucharest, castiga marele premiu in Ljubljana cu spectacolul [o statie...], iar in 2015 primeste Premiul de Excelenta pentru Arta Dramatica oferit de Primaria Arad."Jurnal de Romania. Sfantu Gheorghe" si "Jurnal de Romania. Constanta" sunt primele doua spectacole dintr-o serie ce ar putea cuprinde mai multe orase din Romania. Evenimentul este organizat de Teatrul Andrei Muresanu din Sfantu Gheorghe, Teatrul de Stat Constanta si Asociatia Sprait, cu sprijinul Institutului Cultural Roman de la Viena. Proiectul este cofinantat de Administratia Fondului Cultural National.