Bucuresti, penultimul loc intr-un top 100 al celor mai primitoare orase

Pentru realizarea acestui top, la nivel global, au fost analizate 500 de destinatii turistice, in functie de anumiti factori care ii fac pe turisti sa se simta bineveniti: aeroporturi, gari, bucuria cetatenilor de a gazdui turisti si competenta de a vorbi limba engleza. Totodata, site-ul a rugat si 15 mii de jurnalisti care calatoresc in diverse tari sa vorbeasca despre experientele personale."Aceasta cercetare scoate la iveala o selectie exacta a oraselor populare din intreaga lume si ofera o imagine de ansamblu internationala, ceea ce inseamna ca, fara indoiala, mai multe orase nu sunt incluse in acest studiu", scrie site-ul de vacante.Astfel, dupa ce au fost adunate toate informatii necesare, TravelBird a stabilit topul celor mai primitoare orase, folosind o formula care masoara supra-turismul din fiecare destinatie.Primul loc in acest top este ocupat de Singapore, cu nota 10 in ceea ce priveste ospitalitatea si 8,95 la capitolul siguranta. In ceea ce priveste felul in care turistii sunt primiti de gazde, nota scade la 8,60. Nota expertilor in turism este 7,9.Bucurestiul, insa, se afla in coada listei. Capitala Romaniei ocupa locul 99: cu nota 6,5 in ceea ce priveste siguranta si 5,98 la performanta de a vorbi limba engleza. Mai mult, in ceea ce priveste transportul in comun Bucurestiul a primit nota 3,22.Media finala a Bucurestiului este de 3,82 din 10, fiind urmat de Budapesta (3,74).Iata lista completa a celor mai primitoare orase:1. Singapore2. Stockholm3. Helsinki4. San Francisco5. Roterrdam6. Lisabona7. Tokyo8. Oslo9. Zurich10. Orlando11. Hamburg12. Copenhaga13. Dublin14. Toronto15. Nisa16. Bruges17. Geneva18. New York19. Berlin20. Phuket21. Dubai22. Abu Dhabi23. Kathmandu24. Stuttgart25. Gothenburg26. Munich27. Bern28. Auckland29. Londra30. Doha31. Glasgow32. Macau33. Edinburgh34. Lima35. Bruxelles36. Manama37. Liverpool38. Beirut39. Tel Aviv40. Kuwait41. Viena42. Madrid43. Las Vegas44. Shanghai45. Miami46. Bangkok47. Marrakech48. Praga49. Los Angeles50. Muscat51. Graz52. Amsterdam53. Monaco54. Taipei55. Sydney56. Jakarta57. St. Petersburg58. Amman59. Seoul60. Milan61. Antwerp62. New Delhi63. Tolouse64. Atena65. Paris66. Hong Kong67. Frankfurt68. Melbourne69. Lille70. Chengdu71. Roma72. Reykjavik73. Buenos Aires74. Bogota75. Beijing76. Sofia77. Venetia78. Barcelona79. Warsaw80. Johannesbourg81. Manila82. Denpasar83. Nantes84. Mexico City85. Kuala Lumpur86. Kiev87. Mumbai88. Instanbul89. Rio de Janeiro90. Jeddah91. Sao Paulo92. Guangzhou93. Nairobi94. Cairo95. Phnom Penh96. Colombo97. Moscova98. Hanoi99. Bucuresti100. Budapesta