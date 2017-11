Workshop-uri de noiembrie la Galeria Basil

Articol webPR

Va propunem sa ne dam intalnire la galerie, pe 25 noiembrie (sambata), intre orele 16-20, pentru a face cunostinta cu LINOGRAVURA COLORATA!Primele 2 ore: schita si incizare placa linoUrmatoarele 2 ore : incerneluire si imprimareNumar sedinte: 1Numarul maxim de locuri 8 - se adreseaza copiilor cu varste de 8-18 aniCost/cursant: 160 lei - se achita integral la momentul inscrierii!In preajma sarbatorilor de iarna, mai exact pe la final de noiembrie, Galeria Basil va asteapta cu un proiect relaxant, denumit "PEISAJUL DE IARNA"Fiecare participant va realiza o pictura pe panza (dimensiunea aproximativa 30/40 sau 40/50 cm, in functie de varsta si pregatire), abordand tehnica de pictura in acrylic/panza, "a la prima" (asemenea Impresionistilor).Cursul se sustine sambata, 25 noiembrie, intre orele 16,00-20,00Numar sedinte: 1 (4h)Numarul maxim de locuri 8 - se adreseaza copiilor de 7-16 aniCost/cursant/sedinta: 160 leiLa finalul lunii noiembrie, Galeria Basil va asteapta cu un proiect relaxant, numai potrivit pentru ca luna decembrie sa ne gaseasca "pregatiti", denumit "PICTAM si DECORAM".Fiecare participant va primi un set de decoratiuni de Craciun. Decoratiunile vor fi realizate in intregime de catre copii. Astfel, fiecare participant va realiza fie un om de zapada inedit, fie un bradut de Craciun special!Cursul se sustine sambata, 25 noiembrie, intre orele 17-19.30Numar sedinte: 1Numarul maxim de locuri 10 - se adreseaza copiilor de 5-10 aniCost/cursant/sedinta: 80 leiMereu in cautarea ineditului si a celor mai potrivite (sufletului nostru) mijloacele de exprimare, presati de o lume materialista care ne impune o gandire preponderant rationala, ludicul creator al fiinitelor noastre - prin aceasta propunere - isi primeste tributul binemeritat. De cate ori nu ne-am gandit ca ne-am fi dorit sa facem ceva doar pentru noi, pentru a ne cunoaste, pentru a ne implini nevoile sensibile ale fiintelor noastre? Aceste dorinte interioare se implinesc adeseori in planul oniric, dar ele se risipesc odata cu revenirea in planul fizic.Transpunerea acestor dorinte (a celor mai inedite asocieri imaginative) in plan fizic, intr-o lucrare, vine in plus cu dezvolarea, nuantarea si constientizarea lor. Cu atat mai mult cu cat, ideea initiala poate primi nuante noi, directii surprinzatoare chiar pe parcursul desfasurarii actului creator.Acest proiect urmareste trezirea imaginatiei creatoare, a curajului de a combina diferite materiale, texturi si tehnici plastice intr-un mod insolit.In functie de "povestea" pe care ficare participant doreste sa o spuna, vom alege impreuna materialele si tehnicile potrivite.Sper ca experienta acestei "povesti impreuna", sa fie un reper de bun augur pentru cautarile personale urmatoare, mai ales ca, intelegand demersul, practicantul va capata o deprindere de a cauta si a alege, in orice conjunctura se va afla, inspiratii in foarte multe directii: de la filmele pe care le vizioneaza la ambalajele de pe rafturile magazinelor, de la afise si spectacole de teatru la forma arborilor si a frunzelor, la nori, ploaie si curcubeu, la tot ce inseamna viu si frumos in jurul nostru.Perioada desfasurare 25 NOIEMBRIE 2017 (sambata)Interval orar: 16,00-20.00Nr. Locuri: 8Pret: 160 lei - se achita integral la momentul inscrierii- panza preparata/sasiu 30/50- hartie colorata si alba, hartie de ambalj imprimata si crem- ziare- printuri- carton ondulat de ambalaj- hartie de calc- bucati de plastic, de ambalaj cu bule- materiale textile(catifea, panza de sac,dantele, tifon...)- printuri dupa fotografii (personale), fotografii cu elemente antropomorfe, zoomorfe, vegetale...- colaj cu desenele realizate la curs- penita/tus, acrilice sau guase, creion negru, creioane colorate sau pasteluri uscate/uleioase- paiete, margele, etc- lipici(aracet), ciocan de lipit cu silicon- sare, malai, orez, etc.In preajma sarbatorilor de iarna, mai exact pe la final de noiembrie, Galeria Basil va asteapta cu un proiect relaxant, denumit metaloplastia!Metaloplastia este arta la limita dintre sculptura si gravura! Arta de a modela metalul (tabla de cupru, aluminiu etc. ) prin presare si miscare repetata pe forme cu anumite instrumente denumite si ebosoare. Prin aceasta metoda se obtine un basorelief. Asta inseamna ca avem mai multe planuri in relief de la cota 0 in sus. Aceste planuri - volume formeaza o imagine si creeaza senzatia de adancime - miscare. Inca din antichitate oamenii au incercat sa se exprime prin semne si modele infrumusetand obiectele uzuale pe care le foloseau in mod curent in gospodarie sau pentru decorarea locuintei si a propriei persoane. Asa a aparut, odata cu descoperirea metalelor, dorinta de frumos. Aceasta dorinta a dus la dezvoltarea omenirii si a civilizatiilor. Obiectele cu incrustatii exista la toate civilizatiile din antichitate pana in prezent.Perioada desfasurare 25 NOIEMBRIE 2017 (sambata)Interval orar: 16,00-20.00Nr. Locuri: 8Pret: 200 lei - se achita integral la momentul inscrierii