Elton John, premiat de Fundatia Harvard pentru implicarea sa in lupta contra HIV/SIDA

Elton John isi va adauga astfel numele pe lista laureatilor din anii precedenti ai acestui premiu, ''Peter J. Gomes Humanitarian Award'', decernat de organizatia ce isi are sediul in cadrul Universitatii Harvard, in randul carora se afla arhiepiscopul Desmond Tutu, fostul secretar general al ONU Ban Ki-moon si laureata premiului Nobel pentru pace Malala Yousafzai.Cu peste 30 de albume de studio lansate, Elton John, recompensat cu cinci premii Grammy, a devenit cunoscut pe plan mondial gratie unor piese foarte apreciate de public, precum "Tiny Dancer" si "Rocket Man".Artistul britanic este si un sustinator infocat al cauzei persoanelor care traiesc cu HIV si SIDA si a infiintat Elton John AIDS Foundation in urma cu 25 de ani. De atunci, fundatia lui a strans donatii de peste 385 de milioane de dolari in beneficiul programelor medicale care incearca sa stopeze aceasta epidemie letala.Elton John va sustine un discurs despre activitatea sa in acest domeniu in cadrul unei ceremonii ce va fi organizata luni seara in campusul Universitatii Harvard.Pentru implicarea lui in programe civice, Elton John a fost recompensat de-a lungul timpului si cu alte distinctii, precum premiul special care i-a fost decernat de Rockefeller Foundation in 2013 si primirea titlului de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic din partea reginei Elizabeth a II-a in 1998.