Dustin Hoffman, aparat de regizorul filmului "Death of a Salesman", dupa ce a fost acuzat de hartuire sexuala: Este o exagerare

Dustin Hoffman a fost aparat de regizorul filmului "Moartea unui comis-voiajor/ Death of a Salesman", Volker Schlondorff, dupa ce o femeie l-a acuzat pe actor ca a hartuit-o sexual in anul 1985, pe platourile de filmare ale lungmetrajului. Cineastul sustine ca artistul a fost doar "glumet"si ca Anna Graham Hunter i-a interpretat gresit comportamentul, informeaza hollywoodreporter.com, scrie News.ro.





Cineastul german Volker Schlondorff, in varsta de 78 de ani, cunoscut mai ales pentru filmul "The Tin Drum" (1979), recompensat cu Palme d'Or, a spus ca acuzatia potrivit careia Dustin Hoffman ar fi "un pradator" este "pur si simplu exagerata".





¬Intrebarea-standard la intalnirile de luni dimineata era, intr-adevar: ᅡAi intretinut relatii sexuale satisfacatoare in week-end?ᅡ. Insa era o gluma la care radea toata lumea¬, a spus Volker Schlondorff.





In legatura cu faptul ca Hoffman primea masaje la talpi de la femei aflate pe platourile de filmare, regizorul a spus ca acest lucru era justificat, intrucat actorul se afla in picioare timp de 16 ore pe zi.





"Toata lumea ii masa talpile cand si cand, pe platourile de filmare - nu era nimic dubios in legatura cu asta", a mai spus regizorul.





Volker Schlondorff a adaugat ca nu l-a vazut niciodata pe Dustin Hoffman atingand-o pe Anna Graham Hunter. Insa, potrivit regizorului, chiar daca acest lucru s-a intamplat, nu "a fost nimic imoral" in legatura cu acest gest.





"Tachina internele tinere si emotionate, in mare parte pentru a le face sa se simta incluse pe platourile de filmare, tratandu-le drept egalele tuturor tehnicienilor", a spus Volker Schlondorff, spunand ca tachinarile aveau rostul de a o face pe Hunter sa se relaxeze in prezenta celebritatilor.





Regizorul a precizat ca isi aduce aminte si de Anna Graham Hunter, care scria un jurnal despre experienta ei pe platourile de filmare, sub forma unor scrisori pentru sora ei.





"(Anna Graham Hunter, n.r.) Avea siguranta de sine si o atitudine jucausa. Daca Dustin ar fi stiut ca tachinarile sale o deranjau, nu ar fi facut-o", a mai spus Volker Schlondorff.





Dustin Hoffman a fost acuzat de Anna Graham Hunter ca a hartuit-o sexual in anul 1985, cand ea avea varsta de 17 ani si lucra ca asistent de productie intern pe platourile de filmare pentru ¬Moartea unui comis-voiajor/ Death of a Salesman¬.





Femeia sustine ca Dustin Hoffman i-a cerut sa ii faca un masaj la talpi, in prima ei zi petrecuta pe platoul de filmare. Ea a povestit ca i-a facut masajul actorului, desi a incercat sa il refuze, si a adaugat ca Dustin Hoffman a flirtat cu ea si cu alte femei, i-a atins fundul si i-a vorbit despre relatii sexuale.





Ea a povestit ca intr-o dimineata, cand a intrat in cabina de probe a actorului pentru a ii lua comanda pentru micul dejun, acesta s-a uitat la ea ranjind si i-a spus ca vrea ¬un ou fiert tare¬, dupa care a facut o referire la organele genitale feminine.





Contactat de The Hollywood Reporter, Dustin Hoffman a declarat ca respecta femeile si ca ii pare rau ca ar fi avut un comportament care i-ar fi produs disconfort Annei Graham Hunter.





¬Le port un respect deosebit femeilor si ma simt ingrozitor pentru faptul ca as fi facut ceva ce ar fi pus-o intr-o situatie incomoda. Imi pare rau. Acest lucru nu ma reprezinta¬, a spus Dustin Hoffman.





La doar o zi dupa ce actorul i-a cerut scuze Annei Graham Hunter, scenarista si producatoarea Wendy Riss Gatsiounis a declarat ca actorul i-a facut avansuri in timpul unei intalniri profesionale care a avut loc in 1991.





Wendy Riss Gatsiounis a spus pentru Variety ca intalnirea a fost stabilita initial cu Hoffman si Murray Schisgal, scenaristul filmului ¬Tootsie¬, pentru a discuta o eventuala adaptare pentru ecran a piesei ei, ¬A Darker Purpose¬.





Femeia sustine ca la inceputul intalnirii, Dustin Hoffman a intrebat-o atunci, cand ea avea peste 20 de ani, daca a intretinut vreodata relatii sexuale cu un barbat in varsta de peste 40 de ani. ¬Nu voi uita niciodata ¬ se da in spate, isi deschide bratele si spune: ᅡAi avea un trup cu totul nou de exploratᅡ¬, a spus Riss Gatsounis.

Murray Schisgal a spus, pentru Variety, ca nu isi aduce aminte nimic despre acea intalnire sau despre vreun comportament sau vreo actiune descrisa de Riss Gatsounis.





Acuzatiile la adresa lui Dustin Hoffman au aparut in contextul unui scandal sexual la Hollywood, in care au fost lansate acuzatii la adresa mai multor personalitati din industrie, incepand cu producatorul Harvey Weinstein, regizorul James Toback, actorul Kevin Spacey si cineastul Brett Ratner.





Dustin Hoffman, nascut pe 8 august 1937, este un actor american care a devenit cunoscut in 1967, gratie rolului Benjamin Braddock, personajul principal pe care l-a interpretat in filmul ¬Absolventul/ The Graduate¬. Considerat unul dintre cei mai talentati actori ai generatiei sale, Dustin Hoffman a jucat in principal roluri pentru marele ecran si, sporadic, in teatru. Dustin Hoffman a primit sapte nominalizari la Oscar si a castigat de doua ori acest trofeu - la categoria ¬cel mai bun actor in rol principal¬ - gratie evolutiilor sale din filmele ¬Kramer contra Kramer¬ (1979) si ¬¬Rain Man¬ (1988).