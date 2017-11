Bursa de cititor Nemira - carti pe viata pentru elevi!

Articol webPR

"Un cititor traieste o mie de vieti inainte de a muri. Cel care nu citeste niciodata traieste doar una." George R.R. MartinConsumul de cultura scrisa in randul copiilor, tinerilor si apoi adultilor este esential pentru a forma persoane care inteleg spiritul diversitatii vietii, societatii si artei.Prin selectie, Editura Nemira va oferi anualelevilor cu varsta intre 12 si 18 ani, astfel: 2 burse la categoria de varsta 12-14 ani si 3 burse la categoria de varsta 15-18 ani.Statutul de bursier aduce fiecarui beneficiar carti publicate de Editura Nemira pentru tot restul vietii (titluri publicate in colectiile Nautilus, Young Adult, Babel, Yorick, Istoria, Suspans, Cuaternar, Vorpal).Secundar, in cadrul acestui proiect, vor fi organizate la cererea elevilor si a profesorilor. Prin implicarea mai multor lideri de opinie (scriitori, persoane publice, bloggeri) in proiect vom deschide un dialog informal intre acestia si elevi, care vor invata direct de la ei ce inseamna respectul pentru carte si importanta cititului de placere.Prima editie a proiectului Bursa de cititor Nemira va avea loc in perioada 1 noiembrie - 12 decembrie, iar participantii trebuie sa trimita un eseu cu tema: Cum pot schimba cartile lumea? Regulamentul si calendarul de desfasurare sunt disponibile aici "Prin Bursele de cititor Nemira ne dorim sa sprijinim acei tineri care sunt pasionati de literatura si in acelasi timp sa incurajam cat mai multi adolescenti sa citeasca de placere. Pentru ca noi credem ca lectura si educatia sunt intotdeauna primii pasi catre o lume mai buna." Ana Nicolau, Director general Nemira.