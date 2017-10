Retrospectiva filmelor lui Polanski a iscat indignare in randul femeilor din Franta: Este o insulta

O retrospectiva a cinematografiei lui Roman Polanski a provocat indignarea activistelor franceze, avand in vedere ca acesta a fost acuzat de in mai multe randuri de agresiuni sexuale, implicit de violarea unei fetite de 13 ani, relateaza The Guardian. Potrivit femeilor, proiectul este o insulta, dupa scandalul din jurul producatorului Harvey Weinstein.

Retrospectiva este organizata de catre Cinemateca Franceza, o arhiva majora de film din Franta, partial fondata de catre stat.

Polanski, care este dorit in Statele Unite pentru o acuzatie de sex ilegal cu o fata de 13 ani, desfasurat in 1977, este asteptat sa fie prezent la deschiderea retrospectivei luni.

Activista Laure Salmona, care a lansat o petitie pentru anularea evenimentului, spune ca este "indecent" ca Polanski sa fie onorat in timp ce femeile abia incep sa vorbeasca deschis despre abuzul sexual si hartuirea in cazul producatorului Weinstein.

"Este o insulta pentru toate femeile care s-au mobilizat in jurul hashtagurilor #MeToo, #BalanceTonPorc (Expune porcul)", a scris ea.

Petitia a fost semnata de peste 20.000 de oameni vineri.

Cinemateca, condusa de Costa Gavras, a exclus anularea evenimentului, pentru ca "nu intentioneaza sa inlocuiasca sistemul de justitie".

Polanski fuge de patru decenii de justitia din SUA, dupa ce a pledat vinovat in cazul unei acuzatii de sex ilegal in 1977 cu Samantha Geimer, care pe atunci avea 13 ani. El a fugit din SUA pana sa fie condamnat.