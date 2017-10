Kiril, Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, va sluji impreuna cu PF Daniel la sarbatoarea Sf. Dimitrie cel Nou

Vineri, 27 octombrie 2017, la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, incepand cu ora 9.00, la Altarul de vara, langa Catedrala patriarhala, va fi savarsita Sfanta Liturghie de catre Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane impreuna cu Preafericitul Parinte Kiril, Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, se arata intr-un comunicat al BOR.Sambata, 28 octombrie 2017, la sarbatoarea Sfantului Ierarh Iachint de Vicina, intre orele 6.30-8.30, in Catedrala Patriarhala, se va sarvarsi Sfanta Liturghie. De la ora 9.00, va avea loc slujba Te Deum la 10 ani de la intronizarea Preafericitului Parinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, in prezenta ierarhilor romani si straini, a clerului si credinciosilor.Intalnirea dintre Kiril si Daniel este o premiera, fiindca de la caderea comunismului, patriarhii celor mai mari doua biserici ortodoxe din lume, cea rusa si cea romana nu s-au mai intalnit niciodata intr-o astfel de vizita fastuoasa.Venirea lui Kiril in Romania ar putea fi urmata de o deschidere politica spre Rusia, dupa o perioada destul de lunga de inghet in relatiile romano-ruse, fiindca desi bisericile sunt separate de stat prin lege, legaturile lor cu lumea politica n-au incetat niciodata in aceasta parte a lumii, unde inca functioneaza traditia bizantina, potrivit Europa Libera care scrie despre "Cum s-a convenit vizita si care sunt asteptarile"