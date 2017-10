VIDEO Victor Rebengiuc, decorat de presedintele Iohannis cu "Steaua Romaniei"

"De peste sase decenii, activitatea dvs se impleteste cu bucuriile si cu tristetile romanilor, cu sperantele si cu aspiratiile romanilor. (...) Prin personajele carora le-ati dat viata ati fost si veti ramane un artist devotat spiritului umanist, liber si tolerant. Ati dovedit in numeroase randuri ca vedeti si ca aparati mai clar si mai bine ca multi altii valorile pe care construim parcursul european al tarii noastre. (...) In jurul lui, stimate domnule Victor Rebengiuc, ati strans studenti si tineri actori, fiind rasplatit de recunoasterea criticii, dar mai ales de devotamentul unui public care va iubeste. Va apropiati de un frumos jubileu, insa misiunea dumneavoastra in societatea romaneasca si in lumea artei dramatice este departe de a se fi incheiat. Domnule Victor Rebengiuc, de 140 de ani, din anul Independentei Romaniei, deviza Ordinului National "Steaua Romaniei" este "In Fide Salus" - "In credinta este salvarea". Sunt cuvinte cum nu se poate mai potrivite pentru dumneavoastra, care v-ati dedicat viata unei nobile arte, avand credinta ca, prin cultura, umanitatea isi gaseste salvarea in fata urii si a intolerantei", a afirmat presedintele Iohannis la ceremonie, relateaza Agerpres.Seful statului a amintit ca Festivalul National de Teatru este dedicat anul acesta actorului Victor Rebengiuc si are drept motto - "Teatrul schimba lumea", aratand ca acest lucru exprima intr-un mod fericit increderea in forta modelatoare a artei."Am acordat Inaltul Patronaj acestei editii a Festivalului National de Teatru pentru ca va sunt alaturi in crez!", a precizat Iohannis.Actorul Victor Rebengiuc i-a multumit presedintelui Iohannis pentru distinctie. El a aratat ca, de-a lungul celor 61 de ani de cariera, sunt multi oameni care au ajutat la cristalizarea acesteia, mentionand profesorii Laura Buzescu si Lucia Sturdza Bulandra, regizorii Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Silviu Purcarete, Dan Mugur, actorii Amza Pellea, Silvia Popovici, Gina Patrichi, Dumitru Rucareanu, Sanda Toma."Sunt si ei in aceasta decoratie si va multumesc si in numele lor", a spus actorul.La finalul ceremoniei, Victor Rebengiuc a propus un moment de reculegere in memoria actritei Olga Tudorache."Sa ne gandim o clipa la o mare actrita pe care a avut-o teatrul romanesc si pe care astazi am pierdut-o, ma refer la Olga Tudorache", a spus el.Seful statului i-a acordat actorului Victor Rebengiuc distinctia in semn de "apreciere pentru remarcabilele interpretari artistice sustinute in intreaga sa cariera actoriceasca, pe scena si pe ecrane, in care si-a pus talentul, energia si inteligenta pentru a da viata si frumusete marilor roluri ale vremurilor sale, pentru daruirea cu care a format generatii intregi de actori, carora le-a dedicat pasiunea si talentul sau".