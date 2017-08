O sculptura care a supravietuit tragediei de la 11 septembrie se va intoarce la World Trade Center

The Sphere

Sculptura artistului german Fritz Koenig, care a murit in februarie anul acesta, ocupa spatiul central din piata Austin J. Tobin, zona cuprinsa intre cele doua Turnuri Gemene.Sfera din bronz auriu a rezistat la prabusirea Turnurilor Gemene si a fost recuperata de sub daramaturi dupa atentatul din 11 septembrie 2001.Sculptura a suferit unele avarii, iar autoritatile au decis sa o mute temporar in parcul cu vedere spre Statuia Libertatii.