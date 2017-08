Creatorii de hituri. Știinta popularitatii intr-o lume distrata

In aceasta lucrare de investigatie originala, Derek Thompson dezvaluie psihologia ascunsa a motivelor pentru care ne plac anumite lucruri si explica economia pietelor culturale care ne contureaza vietile fara sa ne dam seama. Autorul demonteaza miturile siropoase despre crearea hiturilor care domina cultura pop si afacerile si ne arata ca succesul nu depinde doar de calitate – unele dintre cele mai populare produse din istorie s-au aflat la un pas de esec.

De la inceputurile artei impresioniste pana la viitorul Facebook, de la micii designeri de pe Etsy pana la originile Star Wars, Derek Thompson nu lasa nimic necercetat, pentru a ne spune povestea fascinanta a modului in care functioneaza cultura si a motivelor pentru care unele produse au priza la public.

In Creatorii de hituri, Derek Thompson investigheaza:

• Legatura secreta dintre atractivitatea programelor postului ESPN si refrenele memorabile ale cantaretului The Weeknd;

• Motivele pentru care Facebook este cel mai important ziar al lumii moderne;

• Modul in care criticii publicitatii au anticipat ascensiunea lui Donald Trump;

• Cum un scolar de clasa a V-a a lansat din intamplare „Rock Around the Clock”, cel mai mare hit din istoria rock-and-rollului;

• Motivele pentru care Barack Obama si autorii discursurilor lui se considera compozitori;

• Modul in care Disney a cucerit lumea si, cu toate acestea,viitorul hiturilor apartine amatorilor si indivizilor cu simt practic;

• Cum un colectionar francez a creat canonul impresionist din pura intamplare;

• Dovezile care arata ca hiturile muzicale nu sunt intotdeauna si cele mai bune;

• Motivele pentru care aproape toate blockbusterele de la Hollywood sunt continuari, remake-uri si adaptari;

• Modul in care statisticienii au demonstrat ca „viralizarea” este un mit.

Captivanta si plina de surprize legate de motivele pentru care unele idei prind avant, iar altele nu se desprind niciodata de la sol. Aceasta carte continua ceea ce a inceput The Tipping Point. - Adam Grant, autorul cartilor Originalii si A da si a lua

De ceva vreme, Derek Thompson este una dintre cele mai stralucite voci noi ale jurnalismului american si, prin intermediul acestui volum, devine una dintre cele mai stralucite voci noi din lumea cartilor de nonfictiune. Creatorii de hituri ofera o perspectiva convingatoare asupra modului in care functioneaza mass-media si a felului in care se raspandesc ideile. - Daniel H. Pink, autorul cartilor Drive si A vinde e omeneste

Creatorii de hituri este o lectura fantastica, o combinatie spumoasa de povestiri fascinante, date stiintifice de ultima ora si sfaturi de business minunate. Thompson impartaseste mai multe idei interesante per paragraf decat orice alt scriitor din ziua de astazi. Aceasta carte este o biblie pentru oricine a incercat vreodata sa promoveze ceva, de la produse, oameni si idei pana la carti, filme si seriale de televiziune. - Adam Alter, autorul cartilor Roz tranchilizant si Irresistible

O explorare fascinanta a relatiei dintre vocatie si sarguinta, o analiza a modurilor in care totul – de la imigratie pana la distributie – contribuie la modelarea imaginatiei populare. Dupa ce o vei citi, probabil ca nu te vei mai uita cu aceiasi ochi la filmul sau cantecul preferat. O lectura obligatorie pentru oricine lucreaza in industria divertismentului. - Simon Kinberg, producatorul filmului Martianul, scenarist si producator pentru filmele din seria X-MEN

DEREK THOMPSON este editor senior la The Atlantic, unde scrie despre economie si media. Contribuie regulat la podcastul NPR Here and Now si este invitat frecvent in emisiunile posturilor de televiziune CBS si MSNBC. Locuieste in New York City. A fost desemnat in lista Forbes 30 Under 30 si 140 Best Twitter Feeds.