Burn-outul copiilor. Cum sa nu-i lasam sa clacheze?

​Ghid practic

Oare numai adultii sa fie victime ale stresului contemporan? Sau, treptat, efectele acesteia se rasfrang si asupra copiilor, care incep sa resimta partea intunecata a goanei dupa performanta? In cartea sa extrem de actuala, Béatrice Millêtre pune transant problema burn-outului in randul copiilor si a sensului acestuia: necesitatea de a recunoaste, atat de-o parte cat si de alta, ca lucrurile nu mai pot continua in acelasi fel, ca sanatatea fizica si psihica a copilului trebuie sa primeze oricaror alte considerente.

Ea se adreseaza pe rand parintilor si adolescentilor, aratandu-le parintilor de ce si cum ar trebui sa reduca presiunea pe care o pun asupra fiilor si fiicelor lor, iar adolescentilor, cum sa o scoata la capat, atunci cand sunt pe punctul de a se impotmoli.

Cu exemple, desene, scheme si chestionare, scrisa intr-un mod cald si apropiat, aceasta carte constituie un instrument util pentru orice parinte sau viitor parinte, ca si pentru orice adolescent in cautarea propriei deveniri.

Béatrice Millêtre este doctor in psihologie, specialist in stiinte cognitive si psihoterapeut.