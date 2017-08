Istoria sasilor din Transilvania, readusa la viata in 2 carti de colectie, acum traduse si in limba germana

Articol webPR

Fundatia Michael Schmidt va invita sa regasiti povestile, obiceiurile si istoria sasilor transilvaneni prin intermediul cartilor Ruxandrei Hurezean "Crit. Istoria, povestile si viata unui sat de sasi" si "Povestea sasilor din Transilvania. Spusa chiar de ei", acum traduse si in limba germana. Evenimentul de lansare a editiilor in germana a cartilor a avut loc in Curtea Muzeului National Brukenthal, in data de 4 august 2017.

Cartile au fost traduse in limba germana pentru a fi mai usor de lecturat nu atat de catre sasii care au emigrat acum zeci de ani, cat de catre copiii si urmasii acestora, iar tirajul celor doua volume este de 2000 exemplare. Proiectul a fost derulat de Fundatia Michael Schmidt, organizatie care isi propune sa sustina revitalizarea satelor sasesti, inclusiv prin atragerea tinerilor sasi pe meleagurile natale ale parintilor lor.





Despre Fundatia Michael Schmidt





La eveniment au participat Ruxandra Hurezean, jurnalist si autor al cartilor, alaturi de Catrinel Plesu si Beatrice Ungar, care au realizat traducerea celor doua carti, Andrei Plesu, Michael Schmidt - presedintele fundatiei cu acelasi nume si Sofia Folberthdin satul Crit. Oaspeti de onoare au fost Astrid Fodor - Primarul Sibiului, Emil Hurezeanu - Ambasadorul Romaniei la Berlin, Paul Jurgen Porr - Presedinte Forumului Democrat al Germanilor din Romania, Martin Bottesch - resedintele Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania, Hans Gartner - Presedintele Presedintele Asociatiei Comunitatilor Sasesti din Germania, Volumul "Povestea sasilor din Transilvania, spusa chiar de ei" include 12 povesti de viata ale unora dintre sasii care au ramas sau s-au intors in Romania post-comunista. Povestile sunt "spuse chiar de ei", deoarece sunt reportaje realizate cu mijloace jurnalistice pe parcursul catorva ani, incepand din 2008 pana in 2016. In miezul fiecarei povesti de viata veti descoperi si istoria sasilor, una traita pe viu.Cel de-al doilea volum al Ruxandrei Hurezean, "Crit. Istoria, povestile si viata unui sat de sasi" descrie in amanunt, intr-un stil viu si autentic, istoria satului Crit, vazuta prin ochii Sofiei Folberth, care, la 95 de ani este cea mai in varsta sasoaica din zona. Sofia traieste in Germania, dar se intoarce in fiecare primavara in satul ei natal unde primeste turisti din toate colturile lumii carora le povesteste cu rabdare istoria satului. Astfel, cititorii vor afla detalii inedite despre viata sasilor de odinioara, din vremurile cand acestia traiau in vecinatati, dar si despre impactul traditiilor sasesti, care au influentat puternic viata comunitatilor din zona. Autoarea isi propune astfel sa familiarizeze publicul cu mostenirea sasilor din zona Transilvaniei, oferind tuturor cititorilor oportunitatea de a cunoaste mai indeaproape o parte importanta a istoriei Romaniei, pornind de la istoria unui mic sat.Fundatia Michael Schmidt are ca scop principal conservarea patrimoniului cultural sasesc, precum si dezvoltarea de proiecte educationale pentru promovarea limbii germane in Romania. Printre proiectele implementate de fundatie se numara: restaurarea Orgii Bisericii din Crit, finantarea filmului "Orgile din Transilvania, o intoarcere in timp", reconstruirea casei parohiale din Crit dupa planurile initiale, redata circuitului turistic sub denumirea de Casa Kraus, editarea volumelor "Povestea sasilor din Transilvania spusa chiar de ei" si "Crit, istoria, povestile si viata unui sat de sasi", parteneriate culturale cu manifestari de renume precum Sonoro Conac si Festivalul International de Teatru de la Sibiu.Incepand din acest an, Fundatia acorda o atentie speciala copiilor din comunitatile in care isi desfasoara activitatea prin infiintarea unui program de sprijin educational care este menit sa previna abandonul scolar si sa sustina performanta pe termen lung.