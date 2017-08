Festivalul de Film si Istorii Rasnov, editia a 9-a. Dezbateri despre Brexit, viitorul UE, globalizarea terorismului si recuperarea tezaurului dacilor

Festivalul de Film si Istorii Rasnov (FFIR), aflat in plina desfasurare, aduce in acest an peste 40 de productii documentare si de fictiune, 22 de prelegeri, dezbateri si ateliere, potrivit unui comunicat al organizatorilor.Astazi a avut loc o dezbatere despre Brexit si viitorul UE, la care au participat ambasadorul UK, sefa Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si ambasadorul Romaniei la UNESCO, iar sambata va avea loc prelegerea Globalizarea terorismului sustinuta de Sorin Gabriel Cozma, seful Directiei Generale Prevenire si Combatere Terorism din cadrul SRI - Serviciul Roman de Informatii, care revine la #FFIR la doar un an de zile.Tot sambata, documentarul "Goana dupa aurul transilvan" spune povestea furtului (si recuperarii partiale a) miticelor bratari dacice spiralate. Proiectia, care incepe la ora 14:00 in Cinematograful "Amza Pellea", Rasnov, va fi urmata de o discutie la care va participa dl August Lazar, procurorul-sef al Romaniei.Peste 70 de invitati speciali vor dezbate, in cadrul Scolii de Vara Asta, tema principala a festivalului de anul acesta - "Globalizarea Populismului".La toate evenimentele festivalului, care se desfasoara in perioada 28 iulie-6 august, intrarea este gratuita, potrivit comunicatului de presa.