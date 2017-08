Ghid practic de detectare a minciunilor

​Recomandare de lectura

Pornind de la o serie de investigatii ale unor informatii bazate pe cifre, Daniel Levitin demonstreaza ca manipularea statisticii si a graficelor ne poate oferi o perspectiva radical distorsionata, care ne poate conduce la decizii ingrozitoare.

Argumentele stufoase, pe de alta parte, pot fi persuasive, caci se indeparteaza de la fapte intr-un mod captivant, dar pot induce in eroare. In aceasta carte, autorul expune in detaliu pasii pe care ii putem face pentru a evalua mai bine stirile, reclamele si rapoartele. In plus, analizeaza fundamentul capacitatii noastre de a determina daca ceva este adevarat sau fals: metoda stiintifica. Levitin tatoneaza limitele a ceea ce stim si ce nu stim si ne ofera studii de caz pentru a demonstra aplicatiile gandirii logice intr-o serie ampla de circumstante, de la depozitii la tribunal si decizii medicale pana la magie, fizica moderna si teorii ale conspiratiei.

Aceasta carte de care avem stringent nevoie ne ajuta sa evitam extrema credulitatii pasive si a respingerii cinice. Dupa cum dovedeste Levitin, adevarul conteaza. O era post-adevar este o era a irationalitatii deliberate, care rastoarna toate marile progrese pe care le-a facut umanitatea. Eufemisme precum ,,teorii marginale”, ,,perspective extremiste”, ,,adevar alternativ” si chiar ,,stiri false” pot fi de-a dreptul periculoase. Haideti sa dam in vileag minciunile si sa ii prindem in flagrant delict pe cei care le comit.

Ghidul practic al lui Daniel Levitin este un abecedar de gandire critica pentru epoca noastra zgomotoasa si sufocata de date. Este un instrument esential, care ne va ajuta sa intelegem cu adevarat textele, postarile, tweeturile, revistele, ziarele, podcasturile, editorialele, interviurile si discursurile care ne bombardeaza in fiecare zi. Fiecare pagina este revelatoare. - CHARLES DUHIGG, autorul cartilor Puterea obisnuintei si Mai inteligent, mai repede, mai bine

Lumea este invadata de date, dar nu intotdeauna de informatii exacte. Cartea lui Levitin reuseste sa ilustreze in mod exemplar diferenta dintre cele doua, cu o precizie si un umor incantator, irezistibil. CHARLES WHEELAN, autorul cartii Naked Economics

In Ghid practic de detectare a minciunilor, specialistul in neurostiinte Daniel Levitin expune numeroasele moduri in care fiecare dintre noi poate fi tras pe sfoara si indus in eroare de cifre si logica si analizeaza gandirea critica de care vom avea nevoie pentru a le depasi. The Wall Street Journal

Domnul Levitin este indrumatorul perfect... Daca toata lumea ar putea adopta nivelul de scepticism statistic sanatos pe care si l-ar dori autorul, dezbaterea politica ar arata mult mai bine. - The Economist





Instrumente valoroase pentru oricine este dispus sa evalueze afirmatiile si sa ajunga la adevarul problemei. Kirkus Reviews



DANIEL J. LEVITIN, PhD, este profesor emerit „James McGill\"de Psihologie si Neurostiinte Comportamentale la McGill University si decanul Colegiului de Arte si Discipline Umaniste de la Minerva Schools, Keck Graduate Institute. Este autor al unor bestselleruri printre care Mintea Organizata. Cartile sale au fost traduse in peste 20 de tari.