Soprana Adela Zaharia, dubla castigatoare la concursul de opera "Operalia"

Tanara soprana Adela Zaharia este dubla castigatoare la "Operalia", cel mai prestigios concurs de opera din lume, fondat de Placido Domingo. Aradeanca si-a adjudecat, sambata 29 iulie, marele premiu al competitiei si premiul sectiunii Zarzuela, la numai doi ani, dupa ce tenorul Ioan Hotea reusise aceeasi performanta. Cele doua premii insumeaza 40.000 de dolari.





Gazduit de noua si impresionanta Opera din Astana, Kazahstan, concursul anual Operalia, fondat de familia Placido Domingo in 1993, si-a desemnat castigatorii 2017. Competitia este cea mai buna trambulina pentru lansarea tinerelor talente, din juriu facand parte, la fel ca si in acest an, personalitati ce reprezinta marile scene ale lumii, Metropolitan Opera, Royal Opera House, Teatro Real Madrid, Wiener Staatsoper s.a., intreaga lume artistica, in general, pentru care Placido Domingo reprezinta, deja, o institutie. In faza finala, concursul a reunit 40 de participanti din intreaga lume, din care juriul a desemnat, in trei etape (sfert, semi si finalisti), castigatorii. Sectiunea Zarzuela, opereta mexicana, a fost introdusa de Placido Domingo in onoarea parintilor sai, fosti cantareti ai acestui gen muzical.





Soprana Adela Zaharia este absolventa a Academiei de Muzica "Gh. Dima" din Cluj, unde a si debutat pe scena Operei Nationale din Cluj (2010). De ani buni, isi desfasoara, cu succes, cariera in strainatate, Germania cu precadere, dar si invitata pe alte scene din Europa.









Lista completa a premiantilor OPERALIA 2017





Premiul I

Adela Zaharia, soprana - Romania

Levy Sekgapane, tenor - Africa de Sud

Premiul II

Kristina Mkhitaryan, soprana - Rusia

Davide Giusti, tenor - Italia





Premiul III

Maria Mudryak, soprana - Kazahstan

Leon Kim, bariton - Coreea de Sud

Premiul - Birgit Nilsson

Oksana Sekerina, soprana - Rusia

Boris Prygl, bass-bariton - Cehia





Premiul - Pepita Embil pentru Zarzuela

Adela Zaharia, soprana - Romania