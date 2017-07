Povestea sasilor din Transilvania. Spusa chiar de ei

​Recomandare de lectura

Germenele acestui volum al Ruxandrei Hurezean se regaseste in articolul publicat in noiembrie 2008, „Trista poveste a ultimilor sasi din Transilvania”. Atunci, autoarea i-a luat un interviu unui sas care nu a plecat, desi fiii lui sunt in Germania. Intrebat direct de ce au plecat sasii, acest sas, pe nume Johann Schaas, i-a raspuns cu o fabula.

La sfarsitul fabulei povestite, Johann Schaas ii spune Ruxandrei Hurezean: „Vulpea e istoria, doamna, istoria care a facut la usa sasilor multe dimineti la rand.” Intrebarea naste alta intrebare: de ce nu s-au intors sasii? Peste 300 de comentarii am gasit la acest interviu. Unii au spus ca una dintre cele mai mari pierderi pe care a avut-o Romania a fost plecarea sasilor. Altii au adaugat la sasi pe evrei." - Aurora Liiceanu

Ruxandra Hurezean a urmat studii de filosofie la Cluj si a lucrat ca jurnalist la mai multe ziare locale si centrale. A condus echipe redactionale, a scris analize politice, reportaje si comentarii, a enervat multa lume. Are cam 25 de ani de razboi cu lumea care nu-i place si tot atatia ani de pace cu oamenii buni. I se spune „pescar de oameni”, dintre cei care stiu mai mult sa dea decat sa primeasca.

Are o lipsa cronica de simt mercantil si o caposenie care o face unica. Atunci cand toata lumea o ia la vale, ea o ia la deal. A publicat un volum de proza, „Cetatea”, si unul de reportaje, „Conspiratia oamenilor liberi. Patruzeci de calatorii in cautarea unui drum”. In prezent este senior editor al revistei SINTEZA, revista de cultura si gandire strategica.