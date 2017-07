Ateliere si expozitii la Muzeul National al Taranului Roman

Joi, intre orele 10,00 si 11,30, sunt organizate Jocuri meteriste (II) cu Valentina Bacu, iar de la ora 12,00 va avea loc un Atelier de confectionat bucurii din lana impaslita cu Ioana Tanase, iar vineri, de la 10,00, va fi deschis un atelier de Pictura pe sticla, cu Bogdan Herascu, in timp ce la ora 12,00, Calin Torsan va organiza atelierul Povesti cu urechi.Sambata vor organizate, incepand cu ora 10,00, Atelierul de modelaj in lut cu Crina Cranta si Atelierele de tesaturi si cusaturi sustinute de Lidia Stares.Pretul pentru participarea la un atelier este de 15 lei pentru fiecare participant.Pana pe 30 iulie, in Sala Tancred Banateanu a MNTR este deschisa expozitia de pictura intitulata "O teofanie in piatra si in duh. Sa reinviem manastirea ortodoxa romaneasca de la Iordan".