Urmatorul film din seria "James Bond" va avea premiera in noiembrie 2019 

Actorul britanic Daniel Craig a interpretat rolul James Bond in ultimele patru filme, inclusiv in "Skyfall" (2012) si "Spectre" (2015), care a avut incasari de aproximativ 880 de milioane de dolari in box office, la nivel mondial, potrivit site-ului boxofficemojo.com.In 2015, Daniel Craig a spus ca mai degraba si-ar reteza incheieturile decat sa mai joace rolul James Bond. Insa, cu o luna inainte de aceasta declaratie, actorul a spus ca va interpreta rolul atat timp cat va fi capabil din punct de vedere fizic, potrivit The Guardian.Callum McDougall, producatorul executiv al francizei "James Bond", a spus, anul trecut, pentru BBC Radio, ca Daniel Craig, in varsta de 49 de ani, este "prima optiune pentru interpretarea rolului". "Ne-ar placea ca Daniel sa se intoarca in rolul James Bond", a spus el.Intre timp, actori precum Idris Elba, Tom Hiddleston si Tom Hardy au fost numiti drept potentiali candidati pentru rolul agentului 007.De asemenea, actorul Orlando Bloom a dezvaluit intr-un interviu pentru BBC, in luna mai, ca isi doreste sa il interpreteze pe celebrul agent 007 si este convins ca daca va primi acest rol va putea sa personifice pe marile ecrane "un James Bond foarte englez".Scenariul pentru noul film cu James Bond va fi scris de Neal Purvis si Robert Wade, care au semnat si scenariile pentru cele mai recente patru filme ale francizei.Franciza "James Bond", inspirata din romanele scrise de Ian Fleming, contine 24 de filme, care au generat impreuna incasari de peste 7 miliarde de dolari pe plan international. De-a lungul anilor, rolul James Bond a fost interpretat de mai multi actori, precum Sean Connery, Roger Moore si Pierce Brosnan.Rolul principal din cele mai recente patru filme ale francizei "James Bond" a fost interpretat de actorul britanic Daniel Craig, care l-a jucat pe agentul 007 in lungmetrajele "Casino Royale" (2006), "007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace" (2008), "007: Coordonata Skyfall/ Skyfall" (2012) si "Spectre" (2015).In acest an, presa britanica a anuntat ca Daniel Craig, care are la activ un total de peste 4.000 de zile de cand a preluat rolul James Bond, l-a depasit pe Pierce Brosnan si a urcat pe locul al doilea in topul longevitatii asociate interpretarii acestui personaj. Pe primul loc se afla Roger Moore cu 5.118 de zile petrecute in pielea agentului 007, pe care l-a interpretat in sapte filme.