Elitele muzicii clasice mondiale, pe scena Festivalului International "Musica Kronstadt 2017", intre 2 - 9 august, la Brasov

Ludovic Armin Cora Foto: KSB Academica

Gratie muzicinanului fondator al acestui proiect inedit, in persoana lui Ludovic Armin Cora, festivalul ofera o agenda unica de 15 concerte gratuite intregii comunitati si o Academie de vara alcatuita din masterclass-uri pentru instrumentele de suflat: oboi, clarinet, fagot, corn, acestea fiind destinate unui numar de 80 de cursanti din tari precum Franta, Spania, Canada, Luxembourg, Germania, Republica Moldova, Romania etc.In premiera nationala, printr-un concurs de interpretare artistica, Festivalul si Academia "Musica Krosntadt 2017" ofera premii in valoare de 4.500 de RON celor mai merituosi cursanti.Unicitatea acestui Festival si Academii la nivel international consta in alcatuirea unei orchestre de suflatori, ansamblu care va evolua in concerte alaturi de elitele muzicii clasice mondiale de la orchestrele mai sus mentionate.Un alt aspect unic la nivel national consta in masterclass-urile de jazz / improvizatie / compozitie, curs de construit ancii de oboi si fagot, tehnica scenica, muzica de camera dedicate instrumentelor de suflat, toate aceste discipline avand un rol extrem de important in proiectul educational-cultural.Acest proiect este co-finantat de catre Administratia Fondului Cultural National si Institutul Cultural Roman.Mai multe informatii despre proiect si agenda evenimentelor le puteti gasi pe www.academyofmusic.eu . Pe pagina evenimentului vor fi postate informatii referitoare la fiecare dintre evenimentele Festivalului si Academiei.Intrare libera la toate concertele festivalului