Asertivitatea. Cum sa ramai ferm indiferent de situatie

Ghid practic

Cum poti sa-i spui "nu" sefului tau cand iti cere imposibilul? In ce fel te impui acasa, in fata partenerului sau a copiilor rebeli? Cum sa ceri atentia cuvenita din partea medicului sau vanzatorului care te ignora? Daca doresti ca vocea ta sa fie ascultata, nu e cazul sa devii agresiv sau amenintator, sustin autorii acestei carti. Din contra, asertivitatea inseamna sa arati ca esti in stare sa-l asculti pe celalalt si sa-i intelegi punctul de vedere.

Dar mai presupune si sa-ti cunosti punctele forte, sa fii mai realist si mai flexibil in gandire (pentru a negocia solutii "reciproc avantajoase"), precum si sa stii cum sa transmiti, prin limbajul corporal, fermitate si incredere de sine. Pornind de la scenarii concrete, de la serviciu sau din viata familiala si sociala, autorii ofera acele instrumente prin care vei putea sa-ti iei viata in maini, pastrand totodata o relatie armonioasa cu cei din jur.

Conrad si Suzanne Potts, cofondatori ai companiei engleze de consultanta TeamSkills, sunt instructori de management si consilieri de dezvoltare personala cu peste 25 de ani de experienta.