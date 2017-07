Un film biografic dedicat formatiei Queen va intra in pre-productie saptamana viitoare

Filmul biografic dedicat formatiei Queen, "Bohemian Rhapsody", regizat de Bryan Singer, va intra in pre-productie saptamana viitoare, a anuntat formatia pe site-ul oficial, potrivit News.ro.





"Prieteni, in sfarsit se intampla!", a fost anuntul formatiei Queen pentru fani. "Pre-productia filmului va incepe saptamana viitoare in Marea Britanie", a confirmat formatia pe site-ul oficial.





Brian May si Roger Taylor vor fi producatori muzicali executivi ai filmului care se axeaza pe viata solistului Freddie Mercury si care va fi interpretat de actorul Rami Malek.





"Deja traieste si respira total ca Freddie, ceea ce e minunat de vazut", a declarat Brian May despre Malek pentru Rolling Stone.





Queen a reconfirmat si ca regizorul filmului va fi Bryan Singer.





"Daca ati vazut vreodata filmele "X-Men" ale lui Singer sau inovatorul "The Usual Suspects", veti sti ca este un regizor cu o imaginatie si un stil extraordinare", a mai scris formatia in anunt.





"Este alegerea perfecta pentru a recrea fabulosii ani Queen care ne-au adus atatea momente de neuitat, precum Live Aid din 1985, care va fi recreat intr-o secventa din film".





Formatia Queen promite sa dezvaluie si actorii care-i vor interpreta pe Brian May, Roger Taylor si pe fostul basist John Deacon in lunile urmatoare.





Flmul biografic "Bohemian Rhapsody" va fi regizat de Bryan Singer, pe baza unui scenariu scris de Anthony McCarten.





Formatia Queen a fost infiintata in 1970, la Londra. Trupa a cunoscut succesul in formula Freddie Mercury (voce, pian, chitara), Brian May (chitara, voce), John Deacon (bas) si Roger Taylor (tobe, voce). Dupa moartea lui Freddie Mercury, pe 24 noiembrie 1991, la varsta de 45 de ani, din cauza SIDA, basistul John Deacon a decis sa se retraga din muzica, iar Brian May si Roger Taylor au continuat sa cante solo, dar si sub numele Queen, cu diferiti solisti. In perioada 2004 - 2009, vocalistul formatiei a fost Paul Rodgers. Din 2011, formatia britanica a inceput o colaborare cu solistul american Adam Lambert.





Cu 15 albume de studio, trupa Queen a fost inclusa in Rock and Roll Hall of Fame, in 2001, si primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, in 2002. Doi ani mai tarziu, Queen a fost inclusa in UK Hall of Fame. Albumele formatiei au fost vandute in aproximativ 200 de milioane de exemplare in intreaga lume.