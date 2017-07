Doi regizori romani, in concursul international Pardi di Domani al Festivalului de Film de la Locarno

Cele doua filme vor concura cu productii din Japonia, Thailanda, Rusia, Statele Unite, Franta, Spania, Cuba si Columbia.Programul Pardi di Domani este dedicat cineastilor tineri independenti sau studentilor la scoli de film, care nu au realizat inca niciun lungmetraj. Premiile acordate in acest program - care cuprinde o competitie internationala si una dedicata productiilor elvetiene - au o valoare totala de 30.000 de franci elvetieni."Charleston", lungmetrajul de debut al lui Andrei Cretulescu, a fost selectat in competitia oficiala "Concorso Internazionale" a Festivalului de Film de la Locarno 2017, iar cel mai nou proiect cinematografic semnat de regizorul Radu Jude, filmul de montaj "Tara moarta", va avea premiera internationala in sectiunea Signs of Life.