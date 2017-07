Cel de-al saptelea sezon din "Game of Thrones", penultimul al francizei, va avea premiera duminica

Cel de-al saptelea sezon va avea, de asemenea, episodul cu cea mai mica durata din istoria serialului, de 50 de minute, dar si cel mai lung din istoria serialului, cu durata de aproape o ora si jumatate.Cel mai lung episod de pana acum al francizei a fost finala celui de-al saselea sezon, "The Winds of Winter", cu durata de 69 de minute."Urzeala Tronurilor" este un serial de televiziune produs de HBO sub forma unei fantezii medievale, pe baza romanelor scrise de George R. R. Martin in seria "Cantec de gheata si foc". Serialul prezinta aventurile dramatice si intrigile la care participa membrii familiilor Stark, Lannister, Baratheon si Targaryen, care vor sa cucearasca Tronul de Fier din regatul Westeros.Cel de-al saselea sezon al serialului "Urzeala tronurilor", difuzat in primavara anului 2016, a fost primul din aceasta productie a postului HBO care a depasit evenimentele relatate in seria "Cantec de gheata si foc".Serialul a devenit un veritabil fenomen social, fiind extrem de apreciat de telespectatori pentru interpretarile actorilor, complexitatea personajelor, evolutia firului narativ si decorurile spectaculoase. "Urzeala tronurilor" a castigat si numeroase trofee importante, inclusiv 26 premii Emmy.La randul lor, cartile din seria "Cantec de gheata si foc" s-au vandut in peste 60 de milioane de copii pe plan mondial si au fost traduse in 45 de limbi.In septembrie 2016, "Urzeala tronurilor" a castigat 12 trofee la gala premiilor Primetime Emmy, inclusiv la mult ravnita categorie "cel mai bun serial-drama", unde s-a impus pentru al doilea an consecutiv.